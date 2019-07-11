Более 20 российских детей погибли с марта в Сирии, заявили в СПЧ

ГРОЗНЫЙ, 11 июл – РИА Новости. Более двадцати российских детей, вывезенных родителями в Сирию, погибли с марта текущего года на территории этой страны под бомбами и от болезней, сообщила РИА Новости в четверг член Совета по правам человека при главе Чечни и рабочей группы по спасению российских женщин и детей из зоны конфликта на Ближнем Востоке Хеда Саратова.

"Они погибли, спасаясь от террористов при бегстве из населенного пункта Багуз в лагерь беженцев Аль-Холь начиная с марта этого года. Это достоверные сведения. Эти дети – граждане России. Некоторые из них были ранены, попав под обстрел, а некоторые, измученные болезнями и голодом, ушли в мир иной", - пояснила Саратова. Она представила пофамильный список детей в возрасте от 18 лет до нескольких месяцев. В списке есть дети, родившиеся в конце января 2019 года.

Она подчеркнула, что эти дети не дождались помощи именно из-за бюрократических препон политиков и чиновников, "хотя президент страны Владимир Путин дал полномочия спасти маленьких граждан России, оказавшихся в беде".

Она подчеркнула, что по данным рабочей группы, на территории Сирии находятся свыше двух тысяч детей и около одной тысячи женщин.

"Это живые люди, они находятся в основном в трех лагерях беженцев на территории Сирии, у нас есть их полные данные, которые получены от бабушек и близких родственников. Они по возможности выходят на связь с родственниками, молят о помощи", - подчеркнула Саратова.

Она выразила надежду, что соответствующие ведомства обратят внимание на эту проблему и "этих детей удастся спасти до того, как их постигнет участь своих несчастных соотечественников".

По ее словам, представители курдской стороны, на территорию которых бежали женщины и дети, спасаясь от террористов ИГ*, помогали беженцам спастись и добраться до лагерей, предоставляя кров и пищу.

В конце июня текущего года власти Чечни доставили на родину из Сирии пять сестер, которые осиротели на сирийской войне. Их привезли в Грозный представители главы Чечни Рамзана Кадырова и передали родственникам из Надтеречного района республики.

По данным главы Чечни, с лета 2017 года из Сирии и Ирака вывезено 158 человек, среди которых 137 детей и 21 женщина.

Процесс возвращения российских женщин и детей из зоны ближневосточного конфликта начался после того, как в начале августа 2017 года глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в Instagram видеоролик, снятый корреспондентами RT в детском приюте в Багдаде и рассказывающий о российских детях, чьи родители примкнули к террористической группировке ИГ*, вывезли их из страны, а затем бросили после освобождения иракского Мосула.