Презентация бизнес-офиса девелоперской компании AFI Development

Участники:
- генеральный директор ООО "АФИ Рус", управляющей компании AFI Development Марк ГРОЙСМАН;
- председатель правления компании CRCC RUS Мэн ТАО;
- партнер, руководитель офисного направления компании Cushman&Wakefield Наталья НИКИТИНА;
- член Совета директоров компании JLL Алексей ЕФИМОВ;
- генеральный директор бюро Speech Антон ПАВЛОВ.
Девелоперская компания AFI Development и российская дочерняя компания Китайской железнодорожной строительной корпорации CRCC (China Railway Construction Corporation) подпишут договор генерального подряда о строительстве бизнес-центра.
Многофункциональный офисный комплекс на ул. Грузинский вал – масштабный проект, реализуемый международной девелоперской компанией AFI Development в самом центре столицы. Комплекс класса "А" строится в шаговой доступности от станции метро Белорусская (кольцевая) и состоит из двух башен разной этажности. Проект комплекса разработан известным архитектурным бюро Speech. Консультантами по реализации проекта являются международные компании Cushman&Wakefield и JLL.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
- генеральный директор ООО "АФИ Рус", управляющей компании AFI Development Марк ГРОЙСМАН;
- председатель правления компании CRCC RUS Мэн ТАО;
- партнер, руководитель офисного направления компании Cushman&Wakefield Наталья НИКИТИНА;
- член Совета директоров компании JLL Алексей ЕФИМОВ;
- генеральный директор бюро Speech Антон ПАВЛОВ.
Девелоперская компания AFI Development и российская дочерняя компания Китайской железнодорожной строительной корпорации CRCC (China Railway Construction Corporation) подпишут договор генерального подряда о строительстве бизнес-центра.
Многофункциональный офисный комплекс на ул. Грузинский вал – масштабный проект, реализуемый международной девелоперской компанией AFI Development в самом центре столицы. Комплекс класса "А" строится в шаговой доступности от станции метро Белорусская (кольцевая) и состоит из двух башен разной этажности. Проект комплекса разработан известным архитектурным бюро Speech. Консультантами по реализации проекта являются международные компании Cushman&Wakefield и JLL.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Президентский зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/