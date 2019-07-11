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2019-07-11T18:32Z
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РИА Новости

Презентация бизнес-офиса девелоперской компании AFI Development

Вчера, 18:32
6
15 июля в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится презентация нового бизнес-офиса девелоперской компании AFI Development и подписание договора генерального подряда с компанией CRCC RUS.
Участники:
- генеральный директор ООО "АФИ Рус", управляющей компании AFI Development Марк ГРОЙСМАН;
- председатель правления компании CRCC RUS Мэн ТАО;
- партнер, руководитель офисного направления компании Cushman&Wakefield Наталья НИКИТИНА;
- член Совета директоров компании JLL Алексей ЕФИМОВ;
- генеральный директор бюро Speech Антон ПАВЛОВ.

Девелоперская компания AFI Development и российская дочерняя компания Китайской железнодорожной строительной корпорации CRCC (China Railway Construction Corporation) подпишут договор генерального подряда о строительстве бизнес-центра.
Многофункциональный офисный комплекс на ул. Грузинский вал – масштабный проект, реализуемый международной девелоперской компанией AFI Development в самом центре столицы. Комплекс класса "А" строится в шаговой доступности от станции метро Белорусская (кольцевая) и состоит из двух башен разной этажности. Проект комплекса разработан известным архитектурным бюро Speech. Консультантами по реализации проекта являются международные компании Cushman&Wakefield и JLL.

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