Зампостпреда России выступил за усиление посреднической роли ООН

Заместитель постпреда РФ при ООН Владимир Сафронков на заседании Совбеза ООН по Северной Корее

© AP Photo / Bebeto Matthews Заместитель постпреда РФ при ООН Владимир Сафронков на заседании Совбеза ООН по Северной Корее

ООН, 11 июл – РИА Новости. РФ выступает за повышение посреднической роли ООН, в том числе в контексте ситуации в Персидском заливе, заявил зампостпреда России при Организации Владимир Сафронков, выступая на заседании Совбеза.

Заседание было посвящено поездке миссии СБ ООН в Ирак и Кувейт 27-30 июня.

По его словам, в ходе визита миссии неоднократно была подтверждена необходимость деэскалации напряженности в районе Персидского залива. "В этом заинтересованы все государства региона и международные партнеры, все без исключения", - сказал Сафронков.

"Вновь напоминаем об актуальности российской концепции обеспечения коллективной безопасности в Персидском заливе, выступаем за повышение профиля ООН в осуществлении посреднической дипломатии", - подчеркнул он.

Как указал зампостпреда, представители Ирака и Кувейта выразили стремление выстраивать добрососедское взаимодействие, "способствовать урегулированию кризисных ситуаций в регионе политико-дипломатическими средствами".

"Поездка СБ подтвердила также тот факт, что борьба с терроризмом еще не закончена. Об этом нам сказали все без исключения региональные партнеры", - добавил Сафронков.

"Сохраняет актуальность российская инициатива о создании широкого международного фронта по борьбе с терроризмом. Россия выступает за комплексный подход к проблематике противодействия международному терроризму. При решении данной проблемы важно сотрудничество на всех уровнях в международном и региональном измерении", - указал он.