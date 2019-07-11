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РИА Новости

Зампостпреда России выступил за усиление посреднической роли ООН

Вчера, 18:31
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© AP Photo / Bebeto MatthewsЗаместитель постпреда РФ при ООН Владимир Сафронков на заседании Совбеза ООН по Северной Корее
Заместитель постпреда РФ при ООН Владимир Сафронков на заседании Совбеза ООН по Северной Корее
© AP Photo / Bebeto Matthews
ООН, 11 июл – РИА Новости. РФ выступает за повышение посреднической роли ООН, в том числе в контексте ситуации в Персидском заливе, заявил зампостпреда России при Организации Владимир Сафронков, выступая на заседании Совбеза.
Заседание было посвящено поездке миссии СБ ООН в Ирак и Кувейт 27-30 июня.
По его словам, в ходе визита миссии неоднократно была подтверждена необходимость деэскалации напряженности в районе Персидского залива. "В этом заинтересованы все государства региона и международные партнеры, все без исключения", - сказал Сафронков.
"Вновь напоминаем об актуальности российской концепции обеспечения коллективной безопасности в Персидском заливе, выступаем за повышение профиля ООН в осуществлении посреднической дипломатии", - подчеркнул он.
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Как указал зампостпреда, представители Ирака и Кувейта выразили стремление выстраивать добрососедское взаимодействие, "способствовать урегулированию кризисных ситуаций в регионе политико-дипломатическими средствами".
"Поездка СБ подтвердила также тот факт, что борьба с терроризмом еще не закончена. Об этом нам сказали все без исключения региональные партнеры", - добавил Сафронков.
"Сохраняет актуальность российская инициатива о создании широкого международного фронта по борьбе с терроризмом. Россия выступает за комплексный подход к проблематике противодействия международному терроризму. При решении данной проблемы важно сотрудничество на всех уровнях в международном и региональном измерении", - указал он.
По его словам, такая борьба должна вестись в рамках международного права и под эгидой ООН. "Коалиции в составе узкого ряда государств могут привести только к новому витку насилия", - заключил он.
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