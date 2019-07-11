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РИА Новости

Зеленский обсудил ситуацию на энергорынке с Минэнерго и "Нафтогазом"

Вчера, 18:27
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 11 июл - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский обсудил ситуацию на энергетическом рынке страны с представителями НАК "Нафтогаз" и министерства энергетики и угольной промышленности, сообщила в четверг пресс-служба украинского президента.
"Зеленский 11 июля встретился с представителями НАК "Нафтогаз" и Минэнерго, чтобы обсудить ситуацию на энергетическом рынке страны и возможности для снижения цены на газ для населения", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, стороны обсудили проблемы монополизации на энергорынке, цены на газ и электроэнергию для населения, а также вопросы собственной добычи газа. "Во встрече также приняла участие председатель Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП), Оксана Кривенко, которая проинформировала о текущей ситуации с тарифами газотранспортных компаний и возможностях для иностранных компаний по хранению газа на Украине", - говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что руководитель газового дивизиона "Нафтогаза" Андрей Фаворов подписал распоряжение о снижении цены на газ для на населения на 10,4%.
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"Нафтогаз" в июне продавал газ населению по 5554 гривны (215 долларов) за тысячу кубометров (без НДС). Ранее глава компании Андрей Коболев заявил, что "Нафтогаз" в июле планирует продавать газ для населения по 5803 гривны (225 долларов) за тысячу кубометров (без НДС). Кабинет министров Украины 5 июня обязал НАК "Нафтогаз Украины" установить рыночную цену на газ для населения, которая должна быть ниже существующей.
На Украине с 2014 года в рамках сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ) происходило неоднократное повышение цены на газ для населения: суммарно стоимость тысячи кубометров "голубого топлива" выросла с 725 гривен в 2013 году (около 90 долларов по действовавшему тогда курсу Нацбанка Украины) до 8549 гривен с 1 ноября 2018 года (около 305 долларов по курсу на эту дату).
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Нафтогаз УкраиныВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
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