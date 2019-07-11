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РИА Новости

Посольство России рассказало о значении салюта в честь освобождения Таллина

Вчера, 18:23
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CC0 / evsola / Исторический центр Таллина, Эстония
Исторический центр Таллина, Эстония
CC0 / evsola /
ТАЛЛИН, 11 июл - РИА Новости. Праздничный салют в честь освобождения Таллина от фашистов, который состоится 22 сентября в Москве, напоминает, кому обязана Эстония возможностью жить в мире и безопасности, говорится в заявлении посольства России в Таллине.
Ранее Минобороны России сообщило, что в рамках подготовки к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне будут проведены салюты в честь освобождения городов СССР и Восточной Европы. Министерство иностранных дел Эстонии выразило протест по поводу проведения салюта в Москве 22 сентября в честь освобождения Таллина.
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"Ныне живущие поколения должны знать, кому Европа, в том числе и Эстония, обязана возможностью на протяжении вот уже 75 послевоенных лет жить в условиях мира и безопасности. Хранить историческую память об этом и передавать ее идущим на смену поколениям – общая задача всех европейцев. Именно об этом напоминают проводимые в Москве праздничные салюты", - говорится в заявлении посольства, опубликованном в четверг в Facebook.
Российские дипломаты отмечают, что 22 сентября 1944 года вошло в историю Великой Отечественной войны как дата освобождения эстонской столицы от гитлеровцев.
"Кровопролитные бои, начиная с весны 1944 года, шли по всей территории республики. Десятки тысяч бойцов Красной армии погибли, освобождая эстонскую землю от оккупировавшего ее германского агрессора. Не было бы на карте Европы такого названия, как Эстония. Территория Прибалтики подлежала тотальной германизации, что предвещало незавидную участь подавляющей части эстонского населения. На пути этих бесчеловечных планов встал советский солдат, сокрушивший в победоносном мае 1945 г. врага в его логове, в Берлине", - говорится в заявлении.
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Посольство РФ напомнило, что свой вклад в Великую Победу внесли лучшие сыны и дочери Эстонии. "Среди них – Герой Советского Союза А.Мери, 100-летие со дня рождения которого исполнилось 1 июля. Не может не вызывать сожаления тот факт, что эта дата была обойдена молчанием в эстонском медийном пространстве. Тем более когда наблюдаются усилия по приданию ореола "борцов за независимость" гитлеровским пособникам, воевавшим в составе "Ваффен-СС", - подчеркнуло российское дипведомство.
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