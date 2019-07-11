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2019-07-11T18:09Z
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РИА Новости

Посольство в Уругвае запросило доступ к задержанным россиянам

Вчера, 18:09
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МЕХИКО, 11 июл – РИА Новости, Дмитрий Знаменский. Задержанные в Уругвае по подозрению в причастности к побегу наркобарона россияне сейчас находятся в полиции, к ним запрошен консульский доступ, сообщили в четверг РИА Новости в посольстве РФ в Монтевидео.
По словам пресс-секретаря посольства Василисы Фофановой, всего задержаны три гражданина России, хотя ранее местные СМИ сообщали о двух россиянах и одном итальянце.
"Трое, предположительно, россиян задержаны по подозрению в причастности к побегу (наркобарона) или утаивании сведений по побегу, нами получено уведомление об их задержании. Начато следствие, они находятся в полиции, мы запросили к ним консульский доступ", - отметила она.
Фофанова сказала, что задержанные уже несколько лет живут с видом на жительство в Уругвае и содержат одно из кафе-пиццерий.
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Морабито, самый разыскиваемый член итальянской мафиозной организации "Ндрангета", который скрывался от правосудия более 20 лет, был задержан в Уругвае в 2017 году и с тех пор ждал экстрадиции в Италию. В конце июня этого года он совершил побег.
Морабито разыскивался Интерполом с 1995 года по обвинению в наркотрафике в особо крупных размерах. В 1992 и 1993 годах один из главарей "Ндрангеты" пытался переправить в Италию более тонны кокаина. Более 13 лет он проживал в Уругвае по поддельному паспорту гражданина Бразилии. Полиции удалось выйти на его след, после того как Морабито неосторожно написал дочери в колледж, использовав свое настоящее имя.
При аресте у "кокаинового короля" были конфискованы пистолет, 13 мобильных телефонов и более десятка банковских карт.
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