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РИА Новости
Арест Кирилла Вышинского

Вышинский хочет справедливого суда, а не помилования, заявил Венедиктов

Вчера, 17:53
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкРуководитель портала "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский
© РИА Новости / Стрингер
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Руководитель портала "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский. Архивное фото
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский хочет справедливого рассмотрения своего дела в украинском суде, заявил РИА Новости главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов после посещения Вышинского.
"Для меня было важно узнать и сказать здесь и там, что он хочет оставаться и украинским, и российским гражданином и что он не примет никакое помилование. Он хочет, чтобы украинский суд судил его как украинского гражданина и вынес справедливое решение. Он будет до конца сотрудничать с судом вне зависимости от меры пресечения. Он хочет, чтобы именно украинский суд установил истину в отношении него как украинского гражданина".
Алексей Венедиктов
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева. 3 июля 2019
Вчера, 15:02
Пушков призвал поднять в ПАСЕ вопрос об освобождении Вышинского
Также он рассказал подробности передачи письма матери Вышинского в офис президента Зеленского.
"Я повез это письмо. У меня нет полномочий, это моя инициатива, вернее, моя и семьи Кирилла, скажем так. И я, поскольку никого не знал из новой команды (президента Украины. — Прим. ред.), установил связи через некоторых моих знакомых украинских, на это потребовалась неделя. У меня была договоренность о встрече с его помощником самым близким, и он мне он гарантировал, что в течение часа это письмо будет у президента Зеленского. Через час мне действительно позвонили из офиса президента и спросили: "Не хотите ли вы навестить Кирилла в СИЗО?"
Венедиктов отметил, что не планировал встречаться с Вышинским, но отказаться "было бы смешно". Он уточнил, что ранее они не были знакомы и никогда не общались.
На встрече, которая длилась 42 минуты, присутствовала украинский омбудсмен Людмила Денисова. Один на один Венедиктов и Вышинский общались 17 минут.
"Первое, что он сделает (когда сможет попасть в Москву), как он сказал мне, — бросится к матери, жене и дочке. Первое, что я сделал, когда вышел оттуда (из СИЗО), — позвонил его жене Ирине и рассказал ей об этом разговоре. Она его год не видела, не разговаривала. Она в Москве, как и мама, как и дочка", — добавил Венедиктов.
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева. 3 июля 2019
4 июля, 19:10
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Дело Кирилла Вышинского

Вышинского задержали в Киеве 15 мая 2018 года. Его обвинили в госизмене и поддержке самопровозглашенных республик Донбасса. Журналисту грозит до 15 лет лишения свободы.
Комментируя ситуацию, Владимир Путин назвал ее беспрецедентной, отметив, что журналиста арестовали за его профессиональную деятельность.
Обеспокоенность выражал генсек ОБСЕ Томас Гремингер, который напомнил, что все страны — члены организации должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ.
В апреле 2019 года более 250 журналистов из России и со всего мира подписали обращение к новому президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом освободить Вышинского, но это пока не нашло отклика.
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева
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Адвокат Вышинского сравнил не готовых к заседанию прокуроров со школьниками
Срок содержания журналиста под стражей истекает 22 июля, ранее суд неоднократно продлевал эту меру пресечения.
Защита, а также многие эксперты считают, что украинская прокуратура специально затягивает процесс.
Ранее Вышинский заявил, что у него есть два паспорта — украинский и российский. На заседании суда 1 июня 2018 года журналист заявил об отказе от украинского гражданства. Государственная миграционная служба Украины сообщила, что Вышинский не может отказаться от гражданства, потому что находится в статусе подозреваемого в уголовном деле.
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Арест Кирилла ВышинскогоКирилл ВышинскийАлександр ВенедиктовРоссияУкраина
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