Губернатор Рязанской области рассказал о поддержке людей пожилого возраста

РЯЗАНЬ, 11 июл - РИА Новости. Обеспечение людей пожилого возраста эффективной и своевременной медицинской помощью является одной из задач властей Рязанской области, заявил в четверг губернатор региона Николай Любимов на церемонии передачи новых автомобилей комплексным центрам социального обслуживания населения.

Автомобили предназначены для доставки людей старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации. Любимов отметил, что приобретение автомобилей стало возможным благодаря национальному проекту "Демография", в реализацию которого активно включился регион.

"Одна из главных задач системной поддержки и повышения качества жизни граждан пожилого возраста – обеспечение эффективной, своевременной медицинской помощью. Для этого учреждениям требуется современный автопарк", - сказал Любимов.

По его словам, в декабре прошлого года были дополнительно приобретены 15 полностью оснащенных машин скорой помощи и восемь передвижных фельдшерско-акушерских пунктов, продолжает работу социальный автопоезд "Забота и здоровье". На базе комплексных центров социального обслуживания действует 18 мобильных бригад, которые доставляют жителей региона старше 65 лет в медучреждения для диагностики и лечения заболеваний.

"Сегодня мы вручаем ключи от новых автомобилей, которые позволят создать в районах еще 13 таких бригад. Машины приобретены благодаря федеральной поддержке. Это важный пример конструктивного взаимодействия министерства труда и соцзащиты населения с минздравом нашего региона. Но главное, такая работа способствует продлению активного долголетия и улучшению здоровья рязанцев старшего поколения, делает медицинскую помощь более доступной для жителей сельских населенных пунктов. И она обязательно будет продолжена с тем, чтобы люди старшего возраста не чувствовали себя обделенными", - отметил губернатор.