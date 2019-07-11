Египет продлил режим ЧП на севере Синайского полуострова еще на три месяца

КАИР, 11 июл - РИА Новости. Парламент Египта в четверг одобрил большинством голосов продление режима чрезвычайного положения на севере Синайского полуострова еще на три месяца, сообщает египетское издание "Аль-Ахрам".
Такое решение принято в связи с сохраняющейся неспокойной обстановкой в этом регионе.
Власти Египта в октябре 2014 года объявили о введении режима чрезвычайного положения и комендантского часа в ряде районов провинции Северный Синай после двух крупных терактов, жертвами которых стали 33 военнослужащих египетской армии. После этих атак, ставших наиболее кровавыми за всю историю противостояния египетских военных и боевиков на полуострове, армия Египта начала масштабную операцию по эвакуации населения, проживающего на границе с сектором Газа, и создание километровой буферной зоны с проблемным анклавом.
Сводки о нападениях боевиков на представителей силовых ведомств и ответных операциях египетских военных из Северного Синая (самой неспокойной провинции страны) приходят почти ежедневно. Атаки боевиков многократно участились после отстранения от власти в Каире президента-исламиста Мухаммеда Мурси в 2013 году.
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