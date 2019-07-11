Египет продлил режим ЧП на севере Синайского полуострова еще на три месяца

Власти Египта в октябре 2014 года объявили о введении режима чрезвычайного положения и комендантского часа в ряде районов провинции Северный Синай после двух крупных терактов, жертвами которых стали 33 военнослужащих египетской армии. После этих атак, ставших наиболее кровавыми за всю историю противостояния египетских военных и боевиков на полуострове, армия Египта начала масштабную операцию по эвакуации населения, проживающего на границе с сектором Газа, и создание километровой буферной зоны с проблемным анклавом.