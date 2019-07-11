Возможности для нормального диалога США и Ирана есть, заявила Захарова

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Возможности для нормального диалога между США и Ираном имеются, для этого Вашингтон должен прекратить нагнетание напряженности, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Все возможности для нормального диалога имеются, если только Вашингтон прекратит нагнетание напряженности", - сказала Захарова во время брифинга.

Она напомнила, что Вашингтон и Тегеран в ходе выработки Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) вели кропотливый и уважительный диалог, при этом отстаивая свои интересы, но и учитывая позиции друг друга.

"Этот опыт не просто можно, но и нужно применять и в решении других вопросов. Поэтому все возможности для ведения нормального взаимоуважительного диалога имеются, опыт этот недавний", - добавила она.

В последнее время ситуация в отношениях между США и Ираном значительно обострилась. Американские власти ввели жесткие санкции против ключевых областей экономики Ирана и продолжают усиливать санкционное давление. Заявленной целью Вашингтона является "изменение поведения" Исламской Республики. Через вторичные санкции США вынудили всех покупателей иранской нефти прекратить закупки. США также объявили КСИР террористической организацией. В ответ на это Иран признал CENTCOM террористической организацией, а сами США - "государством-спонсором терроризма".