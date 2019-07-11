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РИА Новости

Возможности для нормального диалога США и Ирана есть, заявила Захарова

Вчера, 16:53
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкОфициальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Возможности для нормального диалога между США и Ираном имеются, для этого Вашингтон должен прекратить нагнетание напряженности, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Все возможности для нормального диалога имеются, если только Вашингтон прекратит нагнетание напряженности", - сказала Захарова во время брифинга.
Она напомнила, что Вашингтон и Тегеран в ходе выработки Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) вели кропотливый и уважительный диалог, при этом отстаивая свои интересы, но и учитывая позиции друг друга.
"Этот опыт не просто можно, но и нужно применять и в решении других вопросов. Поэтому все возможности для ведения нормального взаимоуважительного диалога имеются, опыт этот недавний", - добавила она.
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В последнее время ситуация в отношениях между США и Ираном значительно обострилась. Американские власти ввели жесткие санкции против ключевых областей экономики Ирана и продолжают усиливать санкционное давление. Заявленной целью Вашингтона является "изменение поведения" Исламской Республики. Через вторичные санкции США вынудили всех покупателей иранской нефти прекратить закупки. США также объявили КСИР террористической организацией. В ответ на это Иран признал CENTCOM террористической организацией, а сами США - "государством-спонсором терроризма".
Кроме того, США ввели санкции против ряда военных руководителей Ирана, а также верховного лидера Ирана, заявив, что готовят меры против главы МИД страны Мохаммада Джавада Зарифа. Президент США Дональд Трамп после решения ввести санкции заявил, что Вашингтон готов к переговорам по новому соглашению с Ираном.
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Мария ЗахароваМИД РФРоссияИранСШАВ мире
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