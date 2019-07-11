Суд отправил мужа обвиняемой в краже кассирши под домашний арест

Волк также добавила, что с мужчиной провели следственные действия, в том числе по месту совершения преступления в Салавате, а также других в районах, где он вместе с женой и детьми скрывался от полиции.

Хайруллина, которая исчезла 27 мая с мужем и двумя детьми, а впоследствии была задержана 4 июля на съемной квартире в Казани, предположительно, украла более 20 миллионов рублей из отделения Россельхозбанка в Салавате, где работала старшим кассиром. Возбуждено уголовное дело по статье "Присвоение или растрата", Хайруллина арестована. Ее муж Марат заявил, что проиграл все деньги в азартные игры, и вознамерился просить у россиян помощи в сборе средств, чтобы вернуть их банку. Он принял участие в шоу программе в Москве, а по возвращению в Уфу был задержан полицией в аэропорту. Правоохранители считают, что он помогал жене красть деньги из банка.