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РИА Новости

Суд отправил мужа обвиняемой в краже кассирши под домашний арест

Вчера, 16:51
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Мужу Луизы Хайруллиной, похитившей 20 миллионов рублей из Россельхозбанка в Салавате, предъявили обвинение и отправили под домашний арест, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"Фигуранту уголовного дела о краже в особо крупном размере из финансово-кредитного учреждения избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца... Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Кража", - сообщила Волк.
Волк также добавила, что с мужчиной провели следственные действия, в том числе по месту совершения преступления в Салавате, а также других в районах, где он вместе с женой и детьми скрывался от полиции.
Хайруллина, которая исчезла 27 мая с мужем и двумя детьми, а впоследствии была задержана 4 июля на съемной квартире в Казани, предположительно, украла более 20 миллионов рублей из отделения Россельхозбанка в Салавате, где работала старшим кассиром. Возбуждено уголовное дело по статье "Присвоение или растрата", Хайруллина арестована. Ее муж Марат заявил, что проиграл все деньги в азартные игры, и вознамерился просить у россиян помощи в сборе средств, чтобы вернуть их банку. Он принял участие в шоу программе в Москве, а по возвращению в Уфу был задержан полицией в аэропорту. Правоохранители считают, что он помогал жене красть деньги из банка.
Луиза Хайруллина, подозреваемая в хищении более 1,5 миллиона рублей из кассы одного из банков города Салавата
9 июля, 17:29
"Просил вынести еще": история кассирши, мужа и пропавших миллионов
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СалаватПроисшествия
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