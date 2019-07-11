МИД призвал не нагнетать ситуацию с судами в Ормузском проливе

"Ситуация в регионе не должна нагнетаться еще более, она и так развивается по драматическому сценарию, мы видели, как градус не только риторики, но и даже конкретных действий, поднимался до высшей отметки. Мы прекрасно понимаем всю бесперспективность и такого рода подхода, и тех последствий, к которым она может привести. Поэтому нужно не повышать напряжение в регионе, а наоборот действовать таким образом, чтобы ситуация все-таки приходила если не в норму, но в русло переговорного процесса для решения возникающих у сторон вопросов", - сказала Захарова на брифинге.