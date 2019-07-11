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РИА Новости

МИД призвал не нагнетать ситуацию с судами в Ормузском проливе

Вчера, 16:50
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
Здание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Ситуация в Ормузском заливе не должна нагнетаться, она и так развивается по драматическому сценарию, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Ситуация в регионе не должна нагнетаться еще более, она и так развивается по драматическому сценарию, мы видели, как градус не только риторики, но и даже конкретных действий, поднимался до высшей отметки. Мы прекрасно понимаем всю бесперспективность и такого рода подхода, и тех последствий, к которым она может привести. Поэтому нужно не повышать напряжение в регионе, а наоборот действовать таким образом, чтобы ситуация все-таки приходила если не в норму, но в русло переговорного процесса для решения возникающих у сторон вопросов", - сказала Захарова на брифинге.
Ранее телеканал CNN со ссылкой на источник из министерства обороны США сообщил, что пять малых кораблей, предположительно принадлежавших Ирану, приблизились к британскому нефтяному танкеру в Персидском заливе и потребовали остановиться вблизи иранских территориальных вод.
По данным телеканала, британский танкер покидал Персидский залив и должен был пересечь Ормузский пролив, когда к нему приблизились иранские корабли. По словам официальных лиц, иранцы приказали танкеру изменить курс и остановиться в территориальных водах Ирана. Однако сопровождавший танкер фрегат Королевского флота Великобритании HMS Montrose "сделал устное предупреждение" иранцам и призвал пропустить судно, "что они и сделали", отмечает телеканал.
Глава МИД Ирана Джавад Зариф отверг данные о попытке иранских кораблей задержать британское судно, отметив, что такие заявления направлены на эскалацию напряженности.
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