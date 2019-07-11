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РИА Новости
Ядерные технологии

"Росатом" готов участвовать в разработке месторождений лития в Боливии

Вчера, 16:36
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСтенд компании "Росатом"
Стенд компании Росатом
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Госкорпорация "Росатом" готова участвовать в разведке и освоении месторождения лития в Боливии, возможность этого предусмотрена подписанным в четверг в Москве меморандумом о сотрудничестве в области развития промышленных и исследовательских проектов в литиевой промышленности, сообщил департамент коммуникаций российской госкорпорации.
Со стороны Росатома документ подписал генеральный директор Алексей Лихачёв, с боливийской стороны – министр энергетики Рафаэль Аларкон Ориуэла. Подписание состоялось по итогам переговоров президентов России и Боливии Владимира Путина и Эво Моралеса.
Владимир Путин и президент Боливии Эво Моралес во время встречи. 13 июня 2018
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"Меморандум подтверждает заинтересованность сторон в сотрудничестве по развитию литиевой промышленности. "Росатом" и министерство энергетики Боливии намерены изучить возможности совместной работы по разведке и разработке литиевых месторождений, обмену информацией и проведению научных исследований в сфере добычи и производства лития и литиевых продуктов", - говорится в сообщении.
Литий применяется в качестве материала для химических источников тока, высокоэффективных лазеров, электронных приборов. Сплавы лития рассматриваются как перспективные материалы для авиации и космонавтики.
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Ядерные технологииЭво МоралесРосатомВладимир ПутинБоливияРоссия
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