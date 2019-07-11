Путин и Моралес выступили за начало переговоров по борьбе с химтерроризмом

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Президенты России Владимир Путин и Боливии Эво Моралес подтвердили необходимость запуска переговоров по борьбе с химическим и биологическим терроризмом на Конференции по разоружению в Женеве.

Совместное заявление президентов по итогам их переговоров в Москве опубликовано на сайте Кремля.

"В ответ на угрозы химического и биологического терроризма главы государств подтвердили необходимость запуска многосторонних переговоров по международной конвенции о борьбе с актами химического и биологического терроризма на Конференции по разоружению в Женеве", - говорится в заявлении.

Кроме того, президенты согласились продолжать координацию работы по проблематике химического разоружения в рамках Генассамблеи ООН, а также в рамках других международных форумов.

"Президенты также заявили о своем твердом намерении поддерживать усилия международного сообщества, направленные на сохранение целостности Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении, а также на недопущение политизации деятельности Организации по запрещению химического оружия", - добавляется в заявлении.

Путин и Моралес высказались за укрепление режима Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении (КБТО).