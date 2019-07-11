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РИА Новости

Путин и Моралес выступили за начало переговоров по борьбе с химтерроризмом

Вчера, 16:35
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Боливии Эво Моралес на совместной пресс-конференции. 11 июля 2019
Президент РФ Владимир Путин и президент Боливии Эво Моралес на совместной пресс-конференции. 11 июля 2019
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин и президент Боливии Эво Моралес на совместной пресс-конференции. 11 июля 2019
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Президенты России Владимир Путин и Боливии Эво Моралес подтвердили необходимость запуска переговоров по борьбе с химическим и биологическим терроризмом на Конференции по разоружению в Женеве.
Совместное заявление президентов по итогам их переговоров в Москве опубликовано на сайте Кремля.
"В ответ на угрозы химического и биологического терроризма главы государств подтвердили необходимость запуска многосторонних переговоров по международной конвенции о борьбе с актами химического и биологического терроризма на Конференции по разоружению в Женеве", - говорится в заявлении.
Кроме того, президенты согласились продолжать координацию работы по проблематике химического разоружения в рамках Генассамблеи ООН, а также в рамках других международных форумов.
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"Президенты также заявили о своем твердом намерении поддерживать усилия международного сообщества, направленные на сохранение целостности Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении, а также на недопущение политизации деятельности Организации по запрещению химического оружия", - добавляется в заявлении.
Путин и Моралес высказались за укрепление режима Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении (КБТО).
"Решения в отношении КБТО должны обсуждаться, готовиться и приниматься при полноправном участии всех государств-участников, включая Россию и Боливию", - подчеркивается в заявлении.
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Эво МоралесВладимир ПутинЖенева (город)Политика
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