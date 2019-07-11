Пресс-конференция об информационном проекте "НКО-профи"

Участники:
- первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации Алексей ВОВЧЕНКО;
- заместитель председателя Совета при Правительстве Российской Федерации по вопросам попечительства в социальной сфере, член Общественной палаты РФ, директор Агентства социальной информации Елена ТОПОЛЕВА-СОЛДУНОВА;
- генеральный директор Фонда президентских грантов Илья ЧУКАЛИН;
- директор Департамента стратегического развития и инноваций Министерства экономического развития Российской Федерации Артем ШАДРИН;
- директор программ Благотворительного фонда В. Потанина Юлия ЛИЗИЧЕВА;
- исполнительный директор компании DGroup Social Инга МОИСЕЕВА;
- редактор интернет-издания "Афиша.Daily" Дарья БЛАГОВА.
Сейчас в российских некоммерческих организациях заняты менее полумиллиона человек. В больших городах уже заметен интерес к работе в НКО со стороны креативных людей, ищущих для самореализации работу, ориентированную на общественное благо. Инициаторы проекта "НКО-профи" – Агентство социальной информации, Благотворительный фонд В. Потанина и Группа STADA в России. Проект реализуется при поддержке Совета при Правительстве Российской Федерации по вопросам попечительства в социальной сфере. На пресс-конференции будет объявлен одноименный конкурс для журналистов.
С какими ожиданиями люди приходят в некоммерческий сектор? Соответствуют ли их планы реальности? Какие специалисты нужны в этой сфере? Как СМИ помогают донести смысл профессиональной работы в НКО? Какова роль НКО в качестве партнеров государства в решении социальных проблем?
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
- первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации Алексей ВОВЧЕНКО;
- заместитель председателя Совета при Правительстве Российской Федерации по вопросам попечительства в социальной сфере, член Общественной палаты РФ, директор Агентства социальной информации Елена ТОПОЛЕВА-СОЛДУНОВА;
- генеральный директор Фонда президентских грантов Илья ЧУКАЛИН;
- директор Департамента стратегического развития и инноваций Министерства экономического развития Российской Федерации Артем ШАДРИН;
- директор программ Благотворительного фонда В. Потанина Юлия ЛИЗИЧЕВА;
- исполнительный директор компании DGroup Social Инга МОИСЕЕВА;
- редактор интернет-издания "Афиша.Daily" Дарья БЛАГОВА.
Сейчас в российских некоммерческих организациях заняты менее полумиллиона человек. В больших городах уже заметен интерес к работе в НКО со стороны креативных людей, ищущих для самореализации работу, ориентированную на общественное благо. Инициаторы проекта "НКО-профи" – Агентство социальной информации, Благотворительный фонд В. Потанина и Группа STADA в России. Проект реализуется при поддержке Совета при Правительстве Российской Федерации по вопросам попечительства в социальной сфере. На пресс-конференции будет объявлен одноименный конкурс для журналистов.
С какими ожиданиями люди приходят в некоммерческий сектор? Соответствуют ли их планы реальности? Какие специалисты нужны в этой сфере? Как СМИ помогают донести смысл профессиональной работы в НКО? Какова роль НКО в качестве партнеров государства в решении социальных проблем?
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Стеклянный зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/