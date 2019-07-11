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РИА Новости

В МИД прокомментировали усилия Франции по сохранению СВПД

Вчера, 16:31
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Все, что может способствовать снижению истерики США в отношении Ирана, можно только приветствовать, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, отвечая на вопрос об усилиях Франции по сохранению ядерной сделки.
В среду состоялись переговоры советника президента Франции Эманнуэля Бонна с целым рядом политиков Ирана, в том числе с президентом Хасаном Роухани, которому он передал послание французского лидера, и главой МИД Мохаммадом Джавадом Зарифом, в ходе которых обсуждался вопрос о деэскалации напряженности между США и Ираном. Визит Бонна состоялся на фоне второго этапа сокращения Тегераном ядерных обязательств.
"Все, что может способствовать снижению истерики целого ряда вашингтонских деятелей, можно только приветствовать, но работать надо с Вашингтоном, потому что Тегеран ведет себя последовательно, опирается на правовую основу и проявляет не только уважение, но и завидное терпение в отношениях с мировыми партнерами", - сказала она во время брифинга.
Иран в воскресенье объявил о втором этапе сокращения обязательств по ядерной сделке в связи с тем, что страны-члены СВПД не смогли в течение 60 дней выполнить требования Тегерана в части, касающейся экономических интересов страны. В Тегеране заявили, что начали процесс обогащения урана на уровне выше 3,67%, предусмотренного ядерной сделкой, и довели уровень до более 4,5%.
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Юкия Амано
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О первом этапе прекращения выполнения ряда пунктов ядерной сделки (в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды) Иран объявил 8 мая, в годовщину выхода США из СВПД. В Иране объяснили принятые меры нарушениями Вашингтоном ядерной сделки и введением санкций против Тегерана, а также неспособностью оставшихся в СВПД членов (Германия, Франция, Великобритания, Китай и Россия) в должной мере решить возникшие проблемы.
Кроме того, в Иране также отмечали, что перейдут к третьему этапу сокращения обязательств через 60 дней после 7 июля, если страны-члены ядерной сделки не обеспечат интересы Ирана "перед лицом экономического терроризма США". Глава МИД Ирана отмечал, что все предпринятые шаги Ирана "обратимы".
Совместный всеобъемлющий план действий, принятый шестеркой посредников и Ираном в 2015 году, предусматривает, в частности, что Тегеран в течение 15 лет будет поддерживать уровень обогащения урана на отметке 3,67%, а запасы обогащенного до этого уровня урана не будут превышать 300 килограммов. Избыточные количества урана будут продаваться по рыночной цене и доставляться иностранному покупателю в обмен на природный уран.
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова
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Мария ЗахароваПриостановка Ираном участия в ядерной сделкеВыход США из ядерной сделки по ИрануСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)МИД РФФранцияРоссияИранСШАВ мире
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