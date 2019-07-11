В МИД прокомментировали усилия Франции по сохранению СВПД

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Все, что может способствовать снижению истерики США в отношении Ирана, можно только приветствовать, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, отвечая на вопрос об усилиях Франции по сохранению ядерной сделки.

В среду состоялись переговоры советника президента Франции Эманнуэля Бонна с целым рядом политиков Ирана, в том числе с президентом Хасаном Роухани, которому он передал послание французского лидера, и главой МИД Мохаммадом Джавадом Зарифом, в ходе которых обсуждался вопрос о деэскалации напряженности между США и Ираном. Визит Бонна состоялся на фоне второго этапа сокращения Тегераном ядерных обязательств.

"Все, что может способствовать снижению истерики целого ряда вашингтонских деятелей, можно только приветствовать, но работать надо с Вашингтоном, потому что Тегеран ведет себя последовательно, опирается на правовую основу и проявляет не только уважение, но и завидное терпение в отношениях с мировыми партнерами", - сказала она во время брифинга.

Иран в воскресенье объявил о втором этапе сокращения обязательств по ядерной сделке в связи с тем, что страны-члены СВПД не смогли в течение 60 дней выполнить требования Тегерана в части, касающейся экономических интересов страны. В Тегеране заявили, что начали процесс обогащения урана на уровне выше 3,67%, предусмотренного ядерной сделкой, и довели уровень до более 4,5%.

О первом этапе прекращения выполнения ряда пунктов ядерной сделки (в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды) Иран объявил 8 мая, в годовщину выхода США из СВПД. В Иране объяснили принятые меры нарушениями Вашингтоном ядерной сделки и введением санкций против Тегерана, а также неспособностью оставшихся в СВПД членов (Германия, Франция, Великобритания, Китай и Россия) в должной мере решить возникшие проблемы.

Кроме того, в Иране также отмечали, что перейдут к третьему этапу сокращения обязательств через 60 дней после 7 июля, если страны-члены ядерной сделки не обеспечат интересы Ирана "перед лицом экономического терроризма США". Глава МИД Ирана отмечал, что все предпринятые шаги Ирана "обратимы".