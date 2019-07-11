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РИА Новости

Осенняя сессия Госдумы откроется 10 сентября

Вчера, 16:24
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Государственная дума 10 сентября откроет осеннюю сессию текущего года, соответствующее постановление было принято нижней палатой парламента в четверг.
Согласно документам, опубликованным в электронной базе данных Госдумы, первое пленарное заседание осенней сессии пройдет 10 сентября.
Ранее первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников сообщал журналистам, что 27 августа депутаты вернутся из отпусков, после чего приступят к работе в регионах. Завершающее весеннюю сессию пленарное заседание Думы пройдет 25 июля.
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