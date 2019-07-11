Осенняя сессия Госдумы откроется 10 сентября

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Государственная дума 10 сентября откроет осеннюю сессию текущего года, соответствующее постановление было принято нижней палатой парламента в четверг.

Ранее первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников сообщал журналистам, что 27 августа депутаты вернутся из отпусков, после чего приступят к работе в регионах. Завершающее весеннюю сессию пленарное заседание Думы пройдет 25 июля.