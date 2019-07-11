СМИ: во Франции 15 экс-парламентариев заподозрили в хищении из бюджета

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Семь бывших французских депутатов и восемь экс-сенаторов подозреваются в хищении средств из госбюджета, сообщает газета Monde со ссылкой на источники.
По данным газеты, парламентарии оплачивали присвоенными средствами расходы, не связанные с их деятельностью. Сумма присвоенных каждым парламентарием средств варьируется от 20 до 80 тысяч евро.
Отмечается, что финансовая прокуратура Франции начала предварительное расследование по данному делу.
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