Путин и Моралес выразили неприятие появлению провокаций в медиа

Президент РФ Владимир Путин и президент Боливии Эво Моралес во время встречи. 11 июля 2019

Президент РФ Владимир Путин и президент Боливии Эво Моралес во время встречи. 11 июля 2019

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Президенты России и Боливии Владимир Путин и Эво Моралес в совместном заявлении выразили неприятие практики распространения недостоверной информации и провокаций в медийном пространстве, в том числе в рамках кампаний, нацеленных на дестабилизацию внутриполитического положения в странах.

"Президенты выразили неприятие практики распространения недостоверной информации и провокаций в медийном пространстве, в том числе в рамках кампаний, нацеленных на международную дискредитацию суверенных государств и дестабилизацию их внутриполитического положения", - говорится в совместном заявлении лидеров стран по итогам переговоров в Москве.

Они также выразили обеспокоенность тем, что современные информационно-коммуникационные технологии могут использоваться в целях, несовместимых с задачами поддержания международного мира, безопасности и стабильности, в том числе в террористических и других преступных целях.

"Главы государств признали необходимость дальнейшей работы над правилами ответственного поведения государств в информационном пространстве, закрепляющими принципы неприменения силы, уважения государственного суверенитета, невмешательства во внутренние дела государств и предусматривающими использование информационно-коммуникационных технологий исключительно в мирных целях, а также предусматривающими ориентацию усилий международного сообщества на предотвращение конфликтов в информационной среде и недопущение увеличения "цифрового разрыва", - отмечается в документе.