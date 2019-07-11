Путин и Моралес выразили неприятие появлению провокаций в медиа

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Президенты России и Боливии Владимир Путин и Эво Моралес в совместном заявлении выразили неприятие практики распространения недостоверной информации и провокаций в медийном пространстве, в том числе в рамках кампаний, нацеленных на дестабилизацию внутриполитического положения в странах.
"Президенты выразили неприятие практики распространения недостоверной информации и провокаций в медийном пространстве, в том числе в рамках кампаний, нацеленных на международную дискредитацию суверенных государств и дестабилизацию их внутриполитического положения", - говорится в совместном заявлении лидеров стран по итогам переговоров в Москве.
Они также выразили обеспокоенность тем, что современные информационно-коммуникационные технологии могут использоваться в целях, несовместимых с задачами поддержания международного мира, безопасности и стабильности, в том числе в террористических и других преступных целях.
"Главы государств признали необходимость дальнейшей работы над правилами ответственного поведения государств в информационном пространстве, закрепляющими принципы неприменения силы, уважения государственного суверенитета, невмешательства во внутренние дела государств и предусматривающими использование информационно-коммуникационных технологий исключительно в мирных целях, а также предусматривающими ориентацию усилий международного сообщества на предотвращение конфликтов в информационной среде и недопущение увеличения "цифрового разрыва", - отмечается в документе.
Кроме того, лидеры двух государств отметили принципиальное совпадение подходов России и Боливии в области международной информационной безопасности, включая противодействие использованию информационно-коммуникационных технологий в военно-политических, террористических и иных преступных целях, выразили взаимную заинтересованность в развитии сотрудничества в этой сфере и подчеркнули необходимость координации действий на профильных международных площадках.