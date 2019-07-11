Московские производители провели на ИННОПРОМе сотни встреч с закупщиками

МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Московские производители провели более 350 встреч с потенциальными клиентами в ходе международной промышленной выставки ИННОПРОМ 2019, проходящей в Екатеринбурге с 8 по 11 июля, сообщает пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики столицы (ДИПП).

По данным пресс-службы, Москва представила на выставке оборудование, которым ежедневно пользуются жители многих зарубежных стран, а также технологии, без которых не сможет обойтись ни одно высокотехнологичное производство.

"Обсудить вопросы сотрудничества, инвестиций, заключить контракты на экспорт и не только участники и гости выставки могли на территории стенда правительства Москвы. За время работы выставки компании провели более 350 встреч с потенциальными закупщиками. Среди стран, с представителями которых состоялись переговоры, – Япония, Китай, Корея, Индонезия, Сингапур, Австралия, Германия и Индия", – рассказал руководитель департамента Александр Прохоров.

В частности, на выставке были представлены инновационные счетчики ЖКХ для воды и электричества, карты доступа и умные бейджы для массовых мероприятий, робот-манипулятор, который выполняет покрасочную, лазерную или сварочную работы. Один такой робот может заменить до 50 сотрудников на производственной линии и снизить общую себестоимость производства продукции, отмечается в сообщении.