Россия и Боливия выступили против политических манипуляций

Президент РФ Владимир Путин и президент Боливии Эво Моралес во время встречи. 11 июля 2019

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Россия и Боливия выступают против политических манипуляций и валютного шантажа, осуждают стремления отдельных стран определять правила взаимодействия между другими государствами и давление на страны, имеющие иную точку зрения, говорится в совместном заявлении президентов Владимира Путина и Эво Моралеса.

Моралес прибыл в Россию с официальным визитом по приглашению Путина. В четверг стороны провели переговоры в Кремле, по итогам которых подписали пакет документов в сфере энергетики и международной координации.

"Президенты выступили против политических манипуляций и валютного шантажа в сфере международного торгово-экономического сотрудничества, осудили стремление отдельных стран присвоить право определять целесообразность и допустимые параметры взаимодействия между другими государствами, а также манипулировать требованиями глобального режима нераспространения оружия массового уничтожения для сведения политических счетов и оказания давления на государства, имеющие иную точку зрения", - отмечается в документе.