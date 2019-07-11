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РИА Новости

Россия и Боливия выступили против политических манипуляций

Вчера, 16:13
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Боливии Эво Моралес во время встречи. 11 июля 2019
Президент РФ Владимир Путин и президент Боливии Эво Моралес во время встречи. 11 июля 2019
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Россия и Боливия выступают против политических манипуляций и валютного шантажа, осуждают стремления отдельных стран определять правила взаимодействия между другими государствами и давление на страны, имеющие иную точку зрения, говорится в совместном заявлении президентов Владимира Путина и Эво Моралеса.
Моралес прибыл в Россию с официальным визитом по приглашению Путина. В четверг стороны провели переговоры в Кремле, по итогам которых подписали пакет документов в сфере энергетики и международной координации.
"Президенты выступили против политических манипуляций и валютного шантажа в сфере международного торгово-экономического сотрудничества, осудили стремление отдельных стран присвоить право определять целесообразность и допустимые параметры взаимодействия между другими государствами, а также манипулировать требованиями глобального режима нераспространения оружия массового уничтожения для сведения политических счетов и оказания давления на государства, имеющие иную точку зрения", - отмечается в документе.
Кроме того, главы государств отметили центральную роль Всемирной торговой организации в выработке универсальных правил международной торговли, высказались против фрагментации глобальной торговой системы.
Владимир Путин и президент Боливии Эво Моралес во время встречи. 13 июня 2018
Вчера, 01:04
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