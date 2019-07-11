Видеомост к 5-летию подписания Договора о ЕАЭС

Участники в Москве:
- директор Департамента протокола и организационного обеспечения ЕЭК Данияр ТУРУСБЕКОВ;
- исполнительный директор, генеральный секретарь Международной конфедерации пирамиды Яков ФИРСОВ;
- действующий чемпион мира по свободной пирамиде Сергей КРЫЖАНОВСКИЙ.
В Алма-Ате:
- президент Федерации бильярда Казахстана, первый вице-президент Международной конфедерации пирамиды Ансар КАРАНЕЕВ.
В Минске:
- глава судейской коллегии Международной конфедерации пирамиды Юрий ЧЕРВАНЕВ.
В Кишиневе:
- заместитель председателя Федерации бильярдного спорта Молдовы Сергей САПИГОРА.
В Бишкеке:
- вице-президент Международной конфедерации пирамиды Ишенбек ДЖАКЫПБЕКОВ;
- трехкратный чемпион мира по бильярдному спорту Каныбек САГЫНБАЕВ.
Турнир, приуроченный к 5-летию подписания Договора о Евразийском экономическом союзе и 25-летию идеи евразийской интеграции, пройдет с 7 по 14 августа в городе Чолпон-Ата (Кыргызстан). В ходе мероприятия участники подробно расскажут о программе турнира и обсудят роль подобных соревнований в укреплении гуманитарного сотрудничества между странами.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
- директор Департамента протокола и организационного обеспечения ЕЭК Данияр ТУРУСБЕКОВ;
- исполнительный директор, генеральный секретарь Международной конфедерации пирамиды Яков ФИРСОВ;
- действующий чемпион мира по свободной пирамиде Сергей КРЫЖАНОВСКИЙ.
В Алма-Ате:
- президент Федерации бильярда Казахстана, первый вице-президент Международной конфедерации пирамиды Ансар КАРАНЕЕВ.
В Минске:
- глава судейской коллегии Международной конфедерации пирамиды Юрий ЧЕРВАНЕВ.
В Кишиневе:
- заместитель председателя Федерации бильярдного спорта Молдовы Сергей САПИГОРА.
В Бишкеке:
- вице-президент Международной конфедерации пирамиды Ишенбек ДЖАКЫПБЕКОВ;
- трехкратный чемпион мира по бильярдному спорту Каныбек САГЫНБАЕВ.
Турнир, приуроченный к 5-летию подписания Договора о Евразийском экономическом союзе и 25-летию идеи евразийской интеграции, пройдет с 7 по 14 августа в городе Чолпон-Ата (Кыргызстан). В ходе мероприятия участники подробно расскажут о программе турнира и обсудят роль подобных соревнований в укреплении гуманитарного сотрудничества между странами.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Бизнес зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/