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2019-07-11T16:10Z
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РИА Новости

Видеомост к 5-летию подписания Договора о ЕАЭС

Вчера, 16:10
12006
16 июля в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится видеомост Москва – Алма-Ата – Бишкек – Минск – Кишинев в преддверии Чемпионата мира по бильярдному спорту "Свободная пирамида", приуроченного к 5-летию подписания Договора о ЕАЭС.
Участники в Москве:
- директор Департамента протокола и организационного обеспечения ЕЭК Данияр ТУРУСБЕКОВ;
- исполнительный директор, генеральный секретарь Международной конфедерации пирамиды Яков ФИРСОВ;
- действующий чемпион мира по свободной пирамиде Сергей КРЫЖАНОВСКИЙ.

В Алма-Ате:
- президент Федерации бильярда Казахстана, первый вице-президент Международной конфедерации пирамиды Ансар КАРАНЕЕВ.

В Минске:
- глава судейской коллегии Международной конфедерации пирамиды Юрий ЧЕРВАНЕВ.

В Кишиневе:
- заместитель председателя Федерации бильярдного спорта Молдовы Сергей САПИГОРА.

В Бишкеке:
- вице-президент Международной конфедерации пирамиды Ишенбек ДЖАКЫПБЕКОВ;
- трехкратный чемпион мира по бильярдному спорту Каныбек САГЫНБАЕВ.

Турнир, приуроченный к 5-летию подписания Договора о Евразийском экономическом союзе и 25-летию идеи евразийской интеграции, пройдет с 7 по 14 августа в городе Чолпон-Ата (Кыргызстан). В ходе мероприятия участники подробно расскажут о программе турнира и обсудят роль подобных соревнований в укреплении гуманитарного сотрудничества между странами.

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