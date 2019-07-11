Видеомост к 5-летию подписания Договора о ЕАЭС

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16 июля в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится видеомост Москва – Алма-Ата – Бишкек – Минск – Кишинев в преддверии Чемпионата мира по бильярдному спорту "Свободная пирамида", приуроченного к 5-летию подписания Договора о ЕАЭС.