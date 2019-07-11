В Израиле признали, что по ошибке застрелили боевика в секторе Газа

ТЕЛЬ-АВИВ/ГАЗА, 11 июл - РИА Новости. Израильские военные признали, что в четверг по ошибке застрелили на границе сектора Газа боевика из правящего в палестинском анклаве движения ХАМАС.

Боевое крыло ХАМАС, имеющее на вооружении десятки тысяч ракет и не раз их использовавшее, назвало гибель своего активиста преступлением и пригрозило не оставить его без ответа.

В заявлении пресс-службы израильской армии убитый назван сотрудником пограничных сил ХАМАС, который приблизился к разделительным сооружениям, чтобы отогнать из опасной зоны "двух бродивших там палестинцев".

"По-видимому, прибывшие на место военнослужащие Армии обороны Израиля ошибочно приняли сотрудника ограничительных сил ХАМАС за вооруженного террориста и вследствие недопонимания открыли огонь", - пишут военные со ссылкой на выводы предварительного расследования.

Провести свою проверку случившегося и отреагировать на него обещает боевое крыло ХАМАС - "Бригады Изеддина аль-Кассама". "Оно не останется незамеченным, противник будет отвечать за последствия своего преступного действия", - сказано в заявлении боевиков, распространенном в секторе Газа.