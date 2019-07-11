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2019-07-11T16:04Z
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РИА Новости

В Израиле признали, что по ошибке застрелили боевика в секторе Газа

Вчера, 16:04
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ТЕЛЬ-АВИВ/ГАЗА, 11 июл - РИА Новости. Израильские военные признали, что в четверг по ошибке застрелили на границе сектора Газа боевика из правящего в палестинском анклаве движения ХАМАС.
Боевое крыло ХАМАС, имеющее на вооружении десятки тысяч ракет и не раз их использовавшее, назвало гибель своего активиста преступлением и пригрозило не оставить его без ответа.
В заявлении пресс-службы израильской армии убитый назван сотрудником пограничных сил ХАМАС, который приблизился к разделительным сооружениям, чтобы отогнать из опасной зоны "двух бродивших там палестинцев".
"По-видимому, прибывшие на место военнослужащие Армии обороны Израиля ошибочно приняли сотрудника ограничительных сил ХАМАС за вооруженного террориста и вследствие недопонимания открыли огонь", - пишут военные со ссылкой на выводы предварительного расследования.
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Провести свою проверку случившегося и отреагировать на него обещает боевое крыло ХАМАС - "Бригады Изеддина аль-Кассама". "Оно не останется незамеченным, противник будет отвечать за последствия своего преступного действия", - сказано в заявлении боевиков, распространенном в секторе Газа.
С мая между Израилем и ХАМАС действует очередное перемирие, заключенное при посредничестве ООН, Египта и Катара и предполагающее прекращение агрессивных действий с территории анклава в обмен на ослабление его блокады и иные меры экономической поддержки.
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