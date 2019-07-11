Эксперт прокомментировал предписание СМИ адаптировать контент для инвалидов

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Предписание телеканалам адаптировать контент для людей с нарушениями слуха повлечет определенные финансовые издержки для вещателей, тяжелее всего придется музыкальным и эротическим каналам, сказал РИА Новости доцент факультета журналистики МГУ Сергей Смирнов.

Ранее на сайте Роскомнадзора появилось сообщение о том, что все российские телеканалы вне зависимости от среды вещания и тематики обязаны к 2020 году обеспечить доступность своей продукции для инвалидов по слуху.

"С точки зрения выполнения телевидением своих социальных функций, это, конечно, инициатива правильная. Другое дело, что всем вещателям, видимо, придется понести определенные издержки, поскольку так или иначе это и дополнительные люди, которые должны этим заниматься, и технические решения, которые, вероятно, стоят каких-то денег", - сказал эксперт.

При этом представителям телевизионной отрасли, скорее всего, понадобятся встречи с Минкомсвязи, добавил Смирнов.