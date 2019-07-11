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РИА Новости

Эксперт прокомментировал предписание СМИ адаптировать контент для инвалидов

Вчера, 16:03
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Предписание телеканалам адаптировать контент для людей с нарушениями слуха повлечет определенные финансовые издержки для вещателей, тяжелее всего придется музыкальным и эротическим каналам, сказал РИА Новости доцент факультета журналистики МГУ Сергей Смирнов.
Ранее на сайте Роскомнадзора появилось сообщение о том, что все российские телеканалы вне зависимости от среды вещания и тематики обязаны к 2020 году обеспечить доступность своей продукции для инвалидов по слуху.
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"С точки зрения выполнения телевидением своих социальных функций, это, конечно, инициатива правильная. Другое дело, что всем вещателям, видимо, придется понести определенные издержки, поскольку так или иначе это и дополнительные люди, которые должны этим заниматься, и технические решения, которые, вероятно, стоят каких-то денег", - сказал эксперт.
При этом представителям телевизионной отрасли, скорее всего, понадобятся встречи с Минкомсвязи, добавил Смирнов.
"Музыкальным и эротическим каналам, например, будет сложнее – ясно, что есть контент, сурдоперевод которого довольно сложен. Я думаю, что будут происходить какие-то совещания между представителями отрасли и министерства, потому что здесь нужны разъяснения. Ведь если у канала отсутствует, скажем так, текстовый звук, то тогда не понятно, какого рода перевод здесь нужен", - пояснил он.
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Сергей СмирновРоскомнадзорОбщество
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