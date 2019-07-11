В МИД прокомментировали присутствие российских специалистов в Венесуэле

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве. 4 апреля 2019

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Нахождение российских специалистов в Венесуэле не меняет региональный баланс сил, у США не должно быть поводов для беспокойства, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее командующий Южным командованием США адмирал Крейг Фоллер, выступая на слушаниях в подкомитете по вооруженным силам сената, заявил, что в Венесуэле присутствуют "сотни" российских военнослужащих и военных подрядчиков, которые поддерживают президента Николаса Мадуро и следят за работоспособностью российской техники.

"Наше взаимодействие с Венесуэлой развивается в строгом соответствие с законодательством двух стран. Нахождение российских специалистов, не военнослужащих, на ее территории регулируется соответствующим межправительственным соглашением и не меняет региональный баланс сил", - сказала Захарова во время брифинга в четверг.