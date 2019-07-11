Москва призвала всех участников СВПД соблюдать обязательства

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Москва призывает всех участников СВПД соблюдать свои обязательства по сделке, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Последовательно и самым решительным образом призываем всех участников СВПД продолжать соблюдать все свои обязательства, предусмотренные всеобъемлющими договоренностями и резолюцией Совета Безопасности ООН 2231", - заявила она.

Иран ранее объявил о втором этапе сокращения обязательств по ядерной сделке в связи с тем, что страны-члены Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) не смогли в течение 60 дней выполнить требования Тегерана в части, касающейся экономических интересов страны. Эта возможность предоставляется Ирану в соответствии с параграфом 26 СВПД. В Тегеране заявили, что начинают процесс обогащения урана на уровне выше 3,67%, предусмотренного ядерной сделкой.