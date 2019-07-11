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РИА Новости

Москва призвала всех участников СВПД соблюдать обязательства

Вчера, 15:58
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Москва призывает всех участников СВПД соблюдать свои обязательства по сделке, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Последовательно и самым решительным образом призываем всех участников СВПД продолжать соблюдать все свои обязательства, предусмотренные всеобъемлющими договоренностями и резолюцией Совета Безопасности ООН 2231", - заявила она.
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Юкия Амано
Вчера, 11:33
Совет управляющих МАГАТЭ призвал США воздержаться от подрывающих СВПД шагов
Иран ранее объявил о втором этапе сокращения обязательств по ядерной сделке в связи с тем, что страны-члены Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) не смогли в течение 60 дней выполнить требования Тегерана в части, касающейся экономических интересов страны. Эта возможность предоставляется Ирану в соответствии с параграфом 26 СВПД. В Тегеране заявили, что начинают процесс обогащения урана на уровне выше 3,67%, предусмотренного ядерной сделкой.
В среду по запросу США прошла специальная сессия Совета управляющих МАГАТЭ по ситуации вокруг ядерной сделки с Ираном. Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил РИА Новости, что участники специальной сессии в конструктивной тональности призвали Иран вернуться к стопроцентному выполнению ядерной сделки.
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Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)РоссияВ мире
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