18 июля Лавров посетит Германию и проведет переговоры с Маасом в Бонне

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Москве с министром иностранных дел Мальдивской Республики Абдуллой Шахидом. 25 июня 2019

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 18 июля посетит Германию, в рамках рабочего визита он проведет переговоры с главой МИД ФРГ Хайко Маасом в Бонне, заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

"Восемнадцатого июля министр иностранных дел России Сергей Лавров будет находиться в Германии с рабочим визитом. В его рамках планируется проведение переговоров главы российской внешнеполитической службы с федеральным министром иностранных дел ФРГ", - сообщила Захарова на брифинге.