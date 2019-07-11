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РИА Новости

18 июля Лавров посетит Германию и проведет переговоры с Маасом в Бонне

Вчера, 15:58
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Москве с министром иностранных дел Мальдивской Республики Абдуллой Шахидом. 25 июня 2019
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Москве с министром иностранных дел Мальдивской Республики Абдуллой Шахидом. 25 июня 2019
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 18 июля посетит Германию, в рамках рабочего визита он проведет переговоры с главой МИД ФРГ Хайко Маасом в Бонне, заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
"Восемнадцатого июля министр иностранных дел России Сергей Лавров будет находиться в Германии с рабочим визитом. В его рамках планируется проведение переговоров главы российской внешнеполитической службы с федеральным министром иностранных дел ФРГ", - сообщила Захарова на брифинге.
По ее словам, в ходе этих контактов предполагается обменяться мнениями о состоянии и перспективах двустороннего политического диалога и практического сотрудничества двух стран в торгово-экономической, научно-образовательной и культурно-гуманитарной сферах, а также по линии гражданских обществ, межрегиональных и межпарламентских связей.
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