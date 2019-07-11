На Украине завели дело о теракте после обстрела грузовика в Донбассе

КИЕВ, 11 июл - РИА Новости. Украинские правоохранители завели уголовное дело по статье "теракт" в связи с обстрелом военного автомобиля в Донецкой области Украины, в результате которого один силовик погиб и еще один был ранен, сообщила в четверг пресс-служба областной прокуратуры.

Украинские силовики заявили в среду, что в районе поселка Гранитное на подконтрольной Киеву территории Донецкой области был обстрелян их автомобиль, один военный погиб, один ранен. Автомобиль двигался в колонне председателя Донецкой военно-гражданской администрации, его машина не пострадала. В самопровозглашенной Донецкой народной республике назвали обвинения в обстреле грузовика с силовиками попыткой Киева списать небоевые потери.