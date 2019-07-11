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РИА Новости

"Оппозиционная платформа" призвала Зеленского к прямому диалогу с Путиным

Вчера, 15:54
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CC BY-SA 4.0 / Администрация Президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
CC BY-SA 4.0 / Администрация Президента Украины /
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" требует от президента Украины Владимира Зеленского вступить в прямой диалог с президентом России Владимиром Путиным, говорится в опубликованном в четверг заявлении политсилы.
В среду прошла встреча председателя ЕР, премьер-министра РФ Дмитрия Медведева с главой стратегического совета, председателем политсовета партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Виктором Медведчуком, сопредседателями партии Вадимом Рабиновичем и Юрием Бойко и с членом политсовета партии Тарасом Козаком.
"Оппозиционная платформа ‒ За жизнь" заявляет: межпартийный диалог ‒ это первый шаг на пути восстановления украинско-российских отношений. Согласно соцопросам, 70% украинцев убеждены, что ради достижения мира, освобождения наших граждан, удерживаемых в Российской Федерации, президент Украины Владимир Зеленский обязан выполнить волю граждан ‒ проявить инициативу и вступить в прямой диалог с президентом России Владимиром Путиным. Мы требуем, чтобы президент Зеленский выполнил волю украинских граждан", - говорится в заявлении партии.
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин
10 июля, 22:23
Климкин дал совет Зеленскому по встрече с Путиным
Представители партии считают, что "именно переговоры, именно гуманитарный диалог во всех сферах станет отправной точкой в восстановлении украинско-российских отношений". "Именно конструктивные переговоры Украины и Российской Федерации, которая является последовательной сторонницей выполнения минских соглашений, являются основополагающими в вопросе мирного урегулирования конфликта в Донбассе", - добавили в партии.
Ранее Зеленский предложил Путину обсудить в Минске при участии зарубежных лидеров, "чей Крым и кого нет в Донбассе". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в этой связи пообещал, что инициатива украинского президента будет рассмотрена. Проблема урегулирования украинского кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности, в "нормандском формате" (РФ, Франция, ФРГ, Украина). Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске, в ходе встреч контактной группы при посредничестве РФ и ОБСЕ.
Киев и ряд стран Запада считают, что РФ вмешивается в дела Украины и является стороной конфликта в Донбассе. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и субъектом минских соглашений, непричастна к событиям на юго-востоке и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.
Президент Украины Владимир Зеленский
8 июля, 16:29
В Госдуме прокомментировали возможные переговоры Путина и Зеленского
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