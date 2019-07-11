В Крыму оценили идею создания международного формата по статусу полуострова

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости. Вопрос российского статуса Крыма решен окончательно, создавать по этому поводу международный формат с привлечением стран Будапештского меморандума нет необходимости, заявил руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве республики Крым при президенте РФ Александр Молохов.

"Ничего нового в этой инициативе нет. Крымский вопрос решен народом Крыма пять лет назад и никто не имеет права за его спиной определять его судьбу. Вопрос территориальной принадлежности Крыма закрыт окончательно. Крым – это законная часть Российской Федерации, поэтому в создании каких-либо международных форматов или групп нужды нет", - сказал РИА Новости Молохов.