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РИА Новости
Воронежская область

Бюджет Воронежской области исполнили с рекордным профицитом

Вчера, 15:43
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© Фото : предоставлено пресс-службой Воронежской областной думы Бюджет Воронежской области исполнили с рекордным профицитом
Бюджет Воронежской области исполнили с рекордным профицитом
© Фото : предоставлено пресс-службой Воронежской областной думы
ВОРОНЕЖ, 11 июл - РИА Новости. Депутаты Воронежской областной думы приняли закон об исполнении бюджета региона 2018 года с рекордным профицитом в 11 миллиардов рублей и увеличили доходы и расходы бюджета 2019 года, сообщает в четверг заксобрание.
Законопроект "Об исполнении областного бюджета за 2018 год" депутаты одобрили на заседании думы, которое состоялось 11 июля. Доходы бюджета региона в 2018 году составили более 113 миллиардов рублей, расходы – около 102 миллиардов рублей. Таким образом, областной бюджет исполнен с профицитом в объеме чуть менее 11 миллиардов рублей.
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Более 70% всех доходов составили собственные налоговые и неналоговые доходы, их объем составил более 82 миллиардов рублей. Доля безвозмездных поступлений в общем объеме доходов составила 27,4%, или 31 миллиард рублей, из которых целевые средства от бюджетов других уровней – более 30,5 миллиарда рублей.
"Бюджет 2018 года практически полностью (98%) верстался по программно-целевому принципу. При этом наибольшая доля расходов приходится на отрасли социальной сферы – около 62,5%. В том числе на здравоохранение 10% (более 10 миллиардов рублей), образование 24% (24,5 миллиарда рублей) и социальную политику почти 25% (25,4 миллиарда рублей). Как и в предыдущие годы, в первоочередном порядке обеспечивались ресурсами приоритетные направления, влияющие на достижение стратегических целей развития Воронежской области, в том числе достижение целевых значений показателей указов президента России от мая 2012 года", - заявил председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов.
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По его словам, на их реализацию в прошлом году в регионе было направлено более 20 миллиардов рублей, в том числе 17,9 миллиарда рублей - на достижение целевых показателей по оплате труда отдельных категорий работников бюджетной сферы: в области образования, здравоохранения, культуры, соцзащиты населения. Всего же на повышение оплаты труда, согласно по указам президента РФ, за 2013-2018 годы дополнительные расходы консолидированного бюджета составили 41,3 миллиарда рублей. Как отмечает облдума, прирост собственных доходов в первую очередь направлялся на повышение оплаты труда работникам бюджетной сферы.
Также депутаты на заседании парламента увеличили доходы и расходы бюджета текущего года.
"Дополнительные средства будут направлены на переселение граждан из аварийного жилья, капремонт многоквартирных домов – объектов культурного наследия, ремонт объектов здравоохранения, образования и культуры и другие первоочередные задачи, в том числе в рамках реализации нацпроектов", - пояснил Нетёсов.
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Необходимость корректировок в главный финансовый документ области, по его словам, вызвана изменением объема поступлений доходов бюджета региона, перераспределением бюджетных ассигнований между департаментами и управлениями облправительства.
"В результате изменений доходы областного бюджета в 2019 году увеличиваются на более 752 миллиона рублей. В том числе за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (почти 329 миллионов рублей), безвозмездных поступлений от государственной корпорации Фонд содействия реформированию ЖКХ (240,5 миллиона рублей) и от Фонда развития моногородов (более 183 миллиона рублей). Расходы бюджета на 2019 год в целом увеличиваются на 1,75 миллиарда рублей. Таким образом, дефицит бюджета увеличивается на 1 миллиард рублей", – сказал Владимир Нетёсов, отметив, что, как и в результате предыдущих корректировок, дефицит остается сугубо техническим и полностью покрывается собственными средствами.
Как отмечает облдума, дополнительные расходы будут направлены на реализацию нацпроектов. Так, на развитие инфраструктуры дорожного хозяйства направят 300 миллионов рублей. Более 48 миллионов рублей поступит на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации.
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"Департамент жилищно-коммунального хозяйства и энергетики области получит дополнительно почти 382 миллиона рублей, в том числе около 220 миллионов рублей на капремонт общего имущества в многоквартирных домах – объектах культурного наследия. Дополнительно почти 52 миллиона рублей поступит на реализацию основного мероприятия "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда", – сообщил Нетёсов.
На программу модернизации инфраструктуры города атомщиков, Нововоронежа, в текущем году направят около 350 миллионов рублей. В частности, на благоустройство общественных и дворовых территорий города заложено почти 30 миллионов рублей, на строительство спорткомплекса с бассейном – 237 миллионов рублей. Еще 68 миллионов рублей поступит ремонтных работ учреждений дошкольного и общего образования Нововоронежа, и 20 миллионов – на ремонт местного культурно-досугового центра.
Департамент промышленности и транспорта Воронежской области получит более 127 миллионов рублей. В том числе 66 миллионов - на компенсацию затрат железнодорожников по перевозке пассажиров пригородными электричками, и более 50 миллионов - на субсидии автотранспортным предприятиям региона.
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"Департамент здравоохранения Воронежской области дополнительно получит 70 миллионов рублей на укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения (Воронежской областной клинической больницы №1). Еще 4,3 миллиона рублей будет направлено на создания Регионального центра организации первичной медико-санитарной помощи, – пояснил председатель облдумы.
Говоря об особенностях работы по формированию главного финансового документа региона на 2019 год, Владимир Нетёсов отметил, что бюджет на 98,4% сформирован по программно-целевому принципу (по данным облдумы, это один из самых высоких показателей среди всех субъектов РФ) и распределен на 25 госпрограмм. Как отмечает Воронежская областная дума, впервые одной из особенностей его формирования стало выделение средств на нацпроекты.
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