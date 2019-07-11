В Москве арестовали мужчину, продававшего девушек в сексуальное рабство

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Полиция в Москве взяла с поличным мужчину, продававшего через интернет девушек, в том числе несовершеннолетних, в сексуальное рабство, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Сотрудниками ГУУР МВД России задержан житель Челябинской области, подозреваемый в торговле людьми. Установлено, что мужчина через закрытые группы в различных социальных сетях в интернете находил состоятельных клиентов на территории Российской Федерации и за ее пределами для продажи им молодых женщин, в том числе несовершеннолетних, с целью их дальнейшей сексуальной эксплуатации", - сказала Волк.

Она добавила, что мужчину задержали в одном из ресторанов Москвы при попытке продать за 500 тысяч рублей 16-летнюю девушку.

СК возбудил уголовное дело по пункту "б" части 2 статьи 127.1 УК РФ ("Торговля людьми, совершенная в отношении несовершеннолетнего").