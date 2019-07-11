В Анкаре госпитализировали около 20 лаборантов из-за отравления химикатом

АНКАРА, 11 июл – РИА Новости. По меньшей мере 19 сотрудников больницы Зюбейде в Анкаре были госпитализированы из-за отравления химическим веществом, говорится в сообщении минздрава Турции.

"В лаборатории больницы Зюбейде была разбита емкость с химическим веществом. От распространившегося после этого газа пострадали 19 сотрудников клиники, которые были госпитализированы", - говорится в сообщении.