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РИА Новости

В Анкаре госпитализировали около 20 лаборантов из-за отравления химикатом

Вчера, 15:35
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АНКАРА, 11 июл – РИА Новости. По меньшей мере 19 сотрудников больницы Зюбейде в Анкаре были госпитализированы из-за отравления химическим веществом, говорится в сообщении минздрава Турции.
"В лаборатории больницы Зюбейде была разбита емкость с химическим веществом. От распространившегося после этого газа пострадали 19 сотрудников клиники, которые были госпитализированы", - говорится в сообщении.
Какое именно химическое вещество вызвало отравление, не сообщается.
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Анкара (провинция)ТурцияАнкараВ мире
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