В Анкаре госпитализировали около 20 лаборантов из-за отравления химикатом

АНКАРА, 11 июл – РИА Новости. По меньшей мере 19 сотрудников больницы Зюбейде в Анкаре были госпитализированы из-за отравления химическим веществом, говорится в сообщении минздрава Турции.
"В лаборатории больницы Зюбейде была разбита емкость с химическим веществом. От распространившегося после этого газа пострадали 19 сотрудников клиники, которые были госпитализированы", - говорится в сообщении.
Ankara’da Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde, içinde kimyasal madde bulunan şişenin kırılması sonucu çıkan gazdan 19 personel etkilendi. Hastanenin giriş katı tahliye edildi. pic.twitter.com/5Ea67PkRjV— Onedio Gündem (@onediogundem) 11 июля 2019 г.
Какое именно химическое вещество вызвало отравление, не сообщается.