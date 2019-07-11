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РИА Новости

Медведев призвал сосредоточить финансы на безопасности и медицине

Вчера, 15:12
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкСовещание о мерах реализации жилищной политики
Совещание о мерах реализации жилищной политики
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Глава правительства РФ Дмитрий Медведев заявил о необходимости усилить исследовательский потенциал и сосредоточить финансы на наиболее критических технологиях - разработках в сфере безопасности, медицины, энергетики, транспорта, отметив, что для этого понадобится соответствующая нормативно-правовая база.
"Нужно усилить исследовательский потенциал, сосредоточить финансовые ресурсы на наиболее критических технологиях. Речь идет о технологиях, которые обеспечивают безопасность, о новых медицинских разработках, о современных подходах к получению энергии, о поддержании транспортной связанности страны", - заявил Медведев на совещании о достижении национальных целей развития РФ в сфере цифровой экономики, технологий и инновационного развития.
"Это потребует, в том числе, и формирования соответствующей нормативно-правовой базы", - добавил премьер.
Он отметил, что участники нынешнего совещания обсудят дополнительные меры для ускорения технологического развития и уже предпринятые в этом направлении шаги.
Согласно единому плану достижения национальных целей развития, стране предстоит более чем в три раза увеличить число организаций, внедряющих технологические инновации, напомнил премьер.
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"Принятые нами меры дали некоторые результаты, их число (организаций) увеличилось до 16%. Стоит задача увеличить этот показатель до 50%, это сложная задача. Не менее, кстати, сложная задача - как считать эти организации; тоже мне бы хотелось, чтобы коллеги мне объяснили, что это будет в конечном счете, потому что это важная история", - добавил Медведев.
Для решения поставленных задач уже предусмотрен ряд шагов, отметил он, в том числе создание к 2021 году 15 научно-образовательных центров, 14 центров компетенций Национальной технологической инициативы. Кроме того, появятся 16 центров мирового уровня, включая математические центры и центры геномных исследований, продолжил председатель правительства.
По его словам, эти задачи уже решаются. Так, для апробации пилотной модели создания научно-образовательных центров мирового уровня определены пять регионов, ведется отбор базовых организаций для создания центров по математическим наукам и геномным исследованиям.
"Нужно выработать дополнительные меры, которые расширят механизмы стимулирования инновационной деятельности. Мы будем поддерживать регионы, у которых есть собственные программы инновационного, научно-технологического развития, включая существующие возможности по бюджетному субсидированию", - пообещал премьер.
Он заверил, что власти также будут уделять особое внимание развитию высокотехнологичного экспорта.
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