Медведев призвал сосредоточить финансы на безопасности и медицине

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Глава правительства РФ Дмитрий Медведев заявил о необходимости усилить исследовательский потенциал и сосредоточить финансы на наиболее критических технологиях - разработках в сфере безопасности, медицины, энергетики, транспорта, отметив, что для этого понадобится соответствующая нормативно-правовая база.

"Нужно усилить исследовательский потенциал, сосредоточить финансовые ресурсы на наиболее критических технологиях. Речь идет о технологиях, которые обеспечивают безопасность, о новых медицинских разработках, о современных подходах к получению энергии, о поддержании транспортной связанности страны", - заявил Медведев на совещании о достижении национальных целей развития РФ в сфере цифровой экономики, технологий и инновационного развития.

"Это потребует, в том числе, и формирования соответствующей нормативно-правовой базы", - добавил премьер.

Он отметил, что участники нынешнего совещания обсудят дополнительные меры для ускорения технологического развития и уже предпринятые в этом направлении шаги.

Согласно единому плану достижения национальных целей развития, стране предстоит более чем в три раза увеличить число организаций, внедряющих технологические инновации, напомнил премьер.

"Принятые нами меры дали некоторые результаты, их число (организаций) увеличилось до 16%. Стоит задача увеличить этот показатель до 50%, это сложная задача. Не менее, кстати, сложная задача - как считать эти организации; тоже мне бы хотелось, чтобы коллеги мне объяснили, что это будет в конечном счете, потому что это важная история", - добавил Медведев.

Для решения поставленных задач уже предусмотрен ряд шагов, отметил он, в том числе создание к 2021 году 15 научно-образовательных центров, 14 центров компетенций Национальной технологической инициативы. Кроме того, появятся 16 центров мирового уровня, включая математические центры и центры геномных исследований, продолжил председатель правительства.

По его словам, эти задачи уже решаются. Так, для апробации пилотной модели создания научно-образовательных центров мирового уровня определены пять регионов, ведется отбор базовых организаций для создания центров по математическим наукам и геномным исследованиям.

"Нужно выработать дополнительные меры, которые расширят механизмы стимулирования инновационной деятельности. Мы будем поддерживать регионы, у которых есть собственные программы инновационного, научно-технологического развития, включая существующие возможности по бюджетному субсидированию", - пообещал премьер.