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РИА Новости
Тамбовская область

Тамбовская область договорилась о сотрудничестве с "ФосАгро-Регион"

Вчера, 15:02
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ТАМБОВ, 11 июл – РИА Новости. Соглашение о сотрудничестве с крупнейшей российской сетью дистрибуции минеральных удобрений "ФосАгро-Регион" заключила Тамбовская область, сообщает пресс-служба областной администрации.
По ее данным, соглашение направлено на поддержку реализации экспортного потенциала растениеводства Тамбовской области, в том числе за счет применения "зеленых" агротехнологий и экологически чистых минеральных удобрений.
Документ подписали в рамках проходящего в Ленинградской области Всероссийского Дня поля-2019 генеральный директор ООО "ФосАгро-Регион" Андрей Вовк и заместитель главы администрации Тамбовской области Сергей Иванов.
"Развитие агропромышленного комплекса на современной основе - наш приоритет. Регион способен занять лидирующие позиции в сравнительно новом для страны биотехнологическом направлении. На протяжении нескольких лет эксперты признают Тамбовскую область самым экологически благополучным регионом России, что позволяет нам стать одним из создателей "зеленого" бренда российской продукции, о чем говорил президент России. Мы уверены, что соглашение с сетью "ФосАгро-Регион", крупнейшим в России поставщиком современных и высокоэффективных минеральных удобрений из экологически чистого российского сырья, будет способствовать реализации потенциала в сфере производства высококачественной экологически безопасной сельхозпродукции для внешнего и внутреннего рынка", - приводит пресс-служба слова вице-губернатора.
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В пресс-службе напомнили, что повышение плодородия черноземов за счет увеличения объемов внесения минеральных удобрений губернатор области Александр Никитин считает одним из главных составляющих высоких урожаев.
"Растениеводство Тамбовской области – одно из наиболее динамично развивающихся в стране. Высокую рентабельность показывают соя, подсолнечник, сахарная свекла. По производству сахарной свеклы Тамбовщина занимает пятое место в России, а по производству сои — шестое. В 2018 году получен наивысший урожай подсолнечника за всю историю области. Эти результаты обеспечиваются за счет применения современных технологий в растениеводстве. Так, в 2018 году объем внесения минеральных удобрений на поля области вырос на 7,3%", - отметили в пресс-службе.
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Тамбовская областьСергей Иванов
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