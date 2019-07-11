Тамбовская область договорилась о сотрудничестве с "ФосАгро-Регион"

ТАМБОВ, 11 июл – РИА Новости. Соглашение о сотрудничестве с крупнейшей российской сетью дистрибуции минеральных удобрений "ФосАгро-Регион" заключила Тамбовская область, сообщает пресс-служба областной администрации.

По ее данным, соглашение направлено на поддержку реализации экспортного потенциала растениеводства Тамбовской области, в том числе за счет применения "зеленых" агротехнологий и экологически чистых минеральных удобрений.

Документ подписали в рамках проходящего в Ленинградской области Всероссийского Дня поля-2019 генеральный директор ООО "ФосАгро-Регион" Андрей Вовк и заместитель главы администрации Тамбовской области Сергей Иванов.

"Развитие агропромышленного комплекса на современной основе - наш приоритет. Регион способен занять лидирующие позиции в сравнительно новом для страны биотехнологическом направлении. На протяжении нескольких лет эксперты признают Тамбовскую область самым экологически благополучным регионом России, что позволяет нам стать одним из создателей "зеленого" бренда российской продукции, о чем говорил президент России. Мы уверены, что соглашение с сетью "ФосАгро-Регион", крупнейшим в России поставщиком современных и высокоэффективных минеральных удобрений из экологически чистого российского сырья, будет способствовать реализации потенциала в сфере производства высококачественной экологически безопасной сельхозпродукции для внешнего и внутреннего рынка", - приводит пресс-служба слова вице-губернатора.

В пресс-службе напомнили, что повышение плодородия черноземов за счет увеличения объемов внесения минеральных удобрений губернатор области Александр Никитин считает одним из главных составляющих высоких урожаев.