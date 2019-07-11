Вьетнамское судно спасло всех членов экипажа затонувшей китайской лодки

ПЕКИН, 11 июл – РИА Новости. Вьетнамское рыболовное судно в четверг спасло всех 32 членов экипажа китайской рыболовецкой лодки, которая из-за сложных погодных условий затонула в морской акватории острова Наньша в Южно-Китайском море, сообщает Центральное телевидение Китая.

Инцидент произошел около 06.00 по местному времени (01.00 мск), когда лодка, зарегистрированная в уезде Цюнхай провинции Хайнань, подала сигнал тревоги, после чего связь с ней была потеряна. Экстренным службам также не удалось обнаружить сигнал лодки при помощи спутниковой навигационной системы Beidou, поэтому специалисты сразу предположили, что судно затонуло. Немедленно была организована масштабная спасательная операция, в которой задействовали спасательные, военные, коммерческие суда и авиацию.

Позже стало известно, что весь экипаж лодки спасло вьетнамское рыболовное судно, проходившее поблизости. Сообщений о погибших или пострадавших не поступало, жизни рыбаков больше ничего не угрожает.