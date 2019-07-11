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РИА Новости
Культура

Запрещенный фильм "Экстаз" выбран для предпоказа на фестивале в Венеции

Вчера, 14:55
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© РИА Новости / Алессандро Рота / Перейти в фотобанкНабережная Венеции
Набережная Венеции
© РИА Новости / Алессандро Рота
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Отреставрированную копию фильма "Экстаз" чешского режиссера Густава Махаты, который в момент выхода был запрещен к показу в ряде стран из-за эротической сцены, покажут накануне официального открытия Венецианского кинофестиваля 27 августа, сообщает пресс-служба смотра.
Премьера картины "Экстаз" состоялась в 1934 году на Венецианском кинофестивале. Она подверглась осуждению из-за кадров, в которых обнаженная героиня на протяжении некоторого времени купается в озере. Эта эротическая сцена считается первой в истории художественного кино. Фильм запретили к показу в ряде стран, в некоторых его выпустили лишь через несколько лет, вырезав данный фрагмент.
"Скандальный фильм второго Венецианского кинофестиваля "Экстаз" режиссера Густава Махаты с Хеди Ламарр в главной роли выбран для предпоказа на 76-м Венецианском кинофестивале. Показ на острове Лидо станет мировой премьерой отреставрированной цифровой копии картины", - говорится в сообщении.
Старейший международный кинофестиваль Venice Film festival в этом году пройдет с 28 августа по 7 сентября.
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