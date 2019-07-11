Запрещенный фильм "Экстаз" выбран для предпоказа на фестивале в Венеции

Премьера картины "Экстаз" состоялась в 1934 году на Венецианском кинофестивале. Она подверглась осуждению из-за кадров, в которых обнаженная героиня на протяжении некоторого времени купается в озере. Эта эротическая сцена считается первой в истории художественного кино. Фильм запретили к показу в ряде стран, в некоторых его выпустили лишь через несколько лет, вырезав данный фрагмент.