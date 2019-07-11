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РИА Новости

Японский зонд передал первые кадры после второй посадки на астероид

Вчера, 15:18
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© Фото : JAXAФотография, полученная в первые четыре секунды после посадки "Хаябусы-2" на астероид
Фотография, полученная в первые четыре секунды после посадки Хаябусы-2 на астероид
© Фото : JAXA
МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Межпланетная станция "Хаябуса-2" передала на Землю первые снимки, полученные ее бортовыми камерами в тот момент, когда зонд коснулся поверхности астероида Рюгю и попытался захватить первые пробы "чистой" первичной материи Солнечной системы. Об этом заявили ученые на пресс-конференции в штаб-квартире JAXA.

"Мы знали, что над этой точкой скопились частицы, выброшенные в пространство над астероидом после рождения нового кратера на его поверхности. Мы знаем, что посадка прошла идеальным образом и поэтому мы считаем, что нам удалось собрать часть из них", — заявил Сэйитиро Ватанабе (Seiichiro Watanabe), научный руководитель миссии.

Автоматическую станцию "Хаябуса-2" запустили в космос в декабре 2014 года для изучения и забора проб на астероиде Рюгю. Как надеются ученые, она привезет на Землю первые абсолютно чистые образцы первичной материи Солнечной системы.
Японский аппарат достиг цели в начале июня прошлого года и начал длительную процедуру торможения и сближения с астероидом. Получив первые снимки и данные по устройству поверхности и недр небесного тела, зонд начал готовиться к процедуре по забору грунта.
Зонд Хаябуса-2
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Первая часть этой задачи — "обстрел" астероида и сбор его обломков – была успешно решена в конце февраля этого года, когда "Хаябуса-2" опустилась в точку L08E1 и выстрелила в нее пятиграммовой танталовой пулей. Ученые назвали эту точку "Таматебако" в честь волшебной шкатулки из сказки про подводный дворец Рюгю.
В первых числах апреля пилоты и научная команда миссии успешно реализовали вторую фазу "бомбардировки" астероида – сброс на его поверхность достаточно увесистой "бомбы", чья масса составляет примерно 15 килограмм. Она содержала в себе 4,5 килограмма октогена и была устроена таким образом, что вся сила взрыва оказалась направлена вниз, в сторону поверхности астероида.
После того, как камеры зонда локализовали новорожденный кратер, руководство миссии приняло решение совершить несколько повторных сближений с поверхностью Рюгю для забора образцов "чистой" материи астероида. Для этого "Хаябуса-2" должна была сбросить специальный светоотражающий маячок, который поможет ему осуществить посадку в кратер в ходе последующего сближения.
© Фото : JAXAФотография, полученная в первые четыре секунды после посадки "Хаябусы-2" на астероид
Фотография, полученная в первые четыре секунды после посадки Хаябусы-2 на астероид
© Фото : JAXA
Фотография, полученная в первые четыре секунды после посадки "Хаябусы-2" на астероид
После первой неудачной попытки, зонд успешно исполнил эту задачу в конце мая, после чего участники миссии потратили примерно три недели на получение детальных фотографий кратера и выбор места для посадки.
Этот рисковый маневр был успешно реализован сегодня ночью, когда "Хаябуса-2" успешно коснулась поверхности астероида в точке C01-Cb, расположенной неподалеку от рукотворного кратера.
Как отметил Ватанабе, зонд идеально справился с этой задачей, удалившись всего на метр от центра зоны посадки. Пока ученые не могут точно сказать, удалось ли "Хаябусе-2" захватить образцы гальки и пыли, выброшенной взрывом, однако научная команда миссии уверена в том, что им удалось решить эту задачу.
В пользу этого свидетельствуют фотографии, полученные камерой, расположенные рядом с раструбом, куда попадают образцы астероидной материи. На них, по словам планетолога, можно увидеть большое количество пыли, "левитирующей" над поверхностью Рюгю.
Зонд Хаябуса-2
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"Злая шутка": как астероидная миссия Японии оказалась на грани провала
Вдобавок, сама система захвата пыли сработала корректно и использовала последнюю капсулу для хранения образцов. Как шутят ученые, пыли на фотографии так много, что они опасались, что крышка пылесборника просто не закроется.
Что интересно, эти первые снимки, добавил Ватанабе, указывают на то, что структура пород и их химический состав в данной точке Рюгю отличаются от того, как устроены его недра в той точке, где зонд забрал первые образцы материи в начале года. К примеру, галька и гранулы имели несколько другую форму и цвет.
Более точные и однозначные данные, в том числе массу нового образца астероидной материи, японские ученые смогут узнать только после того, как "Хаябуса-2" завершит серию маневров по возврату на прежнюю орбиту.
После того, как зонд завершит изучение астероида с орбиты, он начнет подготовку к возврату на Землю. По текущим планам, он начнет полет домой в декабре этого года, и за последующие полгода у "Хаябусы-2" еще будет возможность совершить третью посадку и еще раз "обстрелять" астероид.
С научной точки зрения, по словам Макото Йосикава (Makoto Yoshikawa), руководителя миссии, подобная процедура будет очень интересной для изучения тех различий в структуре и составе разных уголков астероида, которые были зафиксированы сегодня.
Насколько это возможно технически, еще предстоит решить - сейчас на астероиде наступает "лето" и его поверхность становится небезопасной для зонда.
Американская межпланетная станция OSIRIS-REx, предназначенная для доставки образцов грунта с астероида (101955) Бенну
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астероидыпланетыХаябуса-2Японское агентство аэрокосмических исследованийКосмос - РИА НаукаРИА Наука
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