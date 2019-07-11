Молодежь ест рыбу гораздо реже взрослых, показал опрос

С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июл – РИА Новости. Популярность рыбы и рыбных продуктов среди молодежи в России намного ниже, чем у взрослого населения, лишь 31% респондентов в возрасте от 18 до 24 лет едят рыбу хотя бы раз в неделю, сообщил гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров.
"В среднем молодежь потребляет рыбу гораздо реже, чем взрослое население. Всего 31% молодежи России возрастом от 18 до 24 лет употребляет в пищу рыбу и рыбные продукты не реже одного раза в неделю. Этот показатель среди взрослого населения составляет 67%", - заявил на третьем Международном рыбопромышленном форуме Федоров, сославшись на данные исследования июля 2019 года.
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По его словам, наиболее популярна рыбная продукция среди молодежи на Дальнем Востоке, где не реже одного раза в неделю едят рыбу 42%. Меньше всего рыбу едят на Кавказе, где этот показатель равен всего 27%.
Опрос ВЦИОМ проведен 2-4 июля 2019 года по заказу Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) в рамках подготовки к III Международному рыбопромышленному форуму, который проходит 10-11 июля 2019 года в Санкт-Петербурге. Опрос проводился среди 800 россиян в возрасте от 18 до 24 лет методом телефонного интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 3,5%.