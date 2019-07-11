Молодежь ест рыбу гораздо реже взрослых, показал опрос

С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июл – РИА Новости. Популярность рыбы и рыбных продуктов среди молодежи в России намного ниже, чем у взрослого населения, лишь 31% респондентов в возрасте от 18 до 24 лет едят рыбу хотя бы раз в неделю, сообщил гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров.

"В среднем молодежь потребляет рыбу гораздо реже, чем взрослое население. Всего 31% молодежи России возрастом от 18 до 24 лет употребляет в пищу рыбу и рыбные продукты не реже одного раза в неделю. Этот показатель среди взрослого населения составляет 67%", - заявил на третьем Международном рыбопромышленном форуме Федоров, сославшись на данные исследования июля 2019 года.

По его словам, наиболее популярна рыбная продукция среди молодежи на Дальнем Востоке, где не реже одного раза в неделю едят рыбу 42%. Меньше всего рыбу едят на Кавказе, где этот показатель равен всего 27%.