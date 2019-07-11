В крымской пещере "Таврида" мог жить древний человек, считает ученый

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл - РИА Новости. Древний человек мог жить в крымской пещере "Таврида", открытой в прошлом году при строительстве автотрассы, однако подтверждающих это находок пока нет, сообщил председатель Совета Российского союза спелеологов Геннадий Самохин.
"В пещере были обнаружены отдельные осколки от каменных орудий. На этой территории жили неандертальцы, но говорить о том, что именно в пещере жили, мы не можем. Скорее всего, отщеп был занесен с поверхности паводковыми водами. Нельзя пока сделать четкую корреляцию, что люди жили именно в этой пещере. Мы бы очень хотели, чтобы они там были, но мы этого не знаем точно", - сказал РИА Новости Самохин.
По его словам, ответы на многие вопросы появятся после того, как учеными будет найден исторический вход в пещеру.
"Мы будем искать вход, в который раньше заходили животные и, возможно, жили люди. Строители копали дорогу и просто открыли купол пещеры, а где бы изначально вход мы пока не знаем. Мы его найдем, но это непростая задача", - сказал спелеолог.
Самохин подчеркнул, что ученые планируют возобновить исследование пещеры, остановленное из-за строительства автотрассы, в середине августе.
Карстовая полость - пещера длиной более километра была обнаружена в Белогорском районе Крыма в районе поселка Зуя во время строительства трассы "Таврида". Спелеологи Крыма нашли в пещере останки древних хищников и других животных. В пещеру были организованы комплексные экспедиции, в состав которых входили специалисты разных областей - спелеологи, палеонтологи, археологи, палеоботаники, специалисты по радиоизотопному датированию.
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