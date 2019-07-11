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РИА Новости

ГД приняла в I чтении проект о правовом регулировании госслужбы казачества

Вчера, 14:33
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CC BY-SA 4.0 / Сайт Государственной Думы РФ / В здании Государственной Думы РФ
В здании Государственной Думы РФ
CC BY-SA 4.0 / Сайт Государственной Думы РФ /
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в четверг приняла в первом чтении правительственный законопроект, предполагающий наделение президента РФ правом назначать и освобождать от должности атамана Всероссийского казачьего общества.
"Законопроектом предлагается наделение президента Российской Федерации полномочиями в части определения порядка согласования и порядка утверждения уставов казачьих обществ; а также по утверждению атаманов войсковых казачьих обществ, назначению и освобождению от должности атамана всероссийского казачьего общества", - говорится в пояснительной записке.
Кроме того, предлагается наделить Федеральное агентство по делам национальностей правом определять порядок утверждения атаманов казачьих обществ (кроме войсковых и всероссийского), создаваемых или действующих в пределах территории, на которой осуществляет свою деятельность другое казачье общество.
"Законопроектом также предусматривается распространение на атаманов и кандидатов на должность атаманов хуторских, станичных, городских, районных (юртовых) и окружных (отдельских) казачьих обществ ограничений, предусмотренных для атаманов и кандидатов на должность атаманов войсковых казачьих обществ и установленных, в том числе, в целях противодействия коррупции", - отмечается в документе.
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