В Приморье возбудили дело после массового заболевания детей в лагере

Во вторник власти Приморья сообщили, что 20 детей и один взрослый заболели острой кишечной инфекцией в летнем лагере "Юный рыбак" в Лазовском районе. Заболевшим детям 7-14 лет. По данным властей, в выходные в лагере был родительский день, также ребята купались. Позже в СУСК сообщили, что в больницу поступили 67 детей с диагнозом "острая кишечная инфекция". Идет проверка. Лагерь временно закрыли, Роспотребнадзор нашел там нарушения. Всех детей уже выписали и отправили домой.