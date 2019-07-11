В Приморье возбудили дело после массового заболевания детей в лагере

ВЛАДИВОСТОК, 11 июл - РИА Новости. Дело возбудили по факту заболевания кишечной инфекцией 67 детей в летнем лагере в Приморье, сообщила РИА Новости старший помощник прокурора края Виолетта Дорожкина.
Во вторник власти Приморья сообщили, что 20 детей и один взрослый заболели острой кишечной инфекцией в летнем лагере "Юный рыбак" в Лазовском районе. Заболевшим детям 7-14 лет. По данным властей, в выходные в лагере был родительский день, также ребята купались. Позже в СУСК сообщили, что в больницу поступили 67 детей с диагнозом "острая кишечная инфекция". Идет проверка. Лагерь временно закрыли, Роспотребнадзор нашел там нарушения. Всех детей уже выписали и отправили домой.
"Материалы проверки были направлены прокурором района в следственный орган для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. Сегодня… возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей)", - сказала Дорожкина.
Она подтвердила, что с 8 по 9 июля в инфекционное отделение Лазовской ЦРБ поступили 67 детей с признаками острой кишечной инфекции. Предварительная причина инфекции - РНК Norovirus G2.
По словам Дорожкиной, из-за выявленных в лагере нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства решается вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.
Вчера, 13:13В Подмосковье четыре человека отравились грибами