Рыбопромышленники и ученые поддержали создание в Архангельске НОЦ

АРХАНГЕЛЬСК, 11 июл - РИА Новости. Рыбопромышленники и руководители профильных научных организаций, участвующие в работе проходящего в Петербурге международного рыбопромышленного форума, поддержали создание в Архангельске научно-образовательного центра (НОЦ), который будет специализироваться на разработке новых материалов, технологий и методов исследования Арктики, сообщает пресс-служба правительства Архангельской области.

Базой для НОЦ станет Северный (Арктический) федеральной университет. В рамках деловой программы МРФ-2019 при поддержке правительства области вуз заключил ряд важных соглашений. В частности, о своем участии в проекте заявили Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии (ВНИИРО), ГУП "Центральный научно-исследовательский институт конструкционных материалов "Прометей" - НИЦ "Курчатовский институт" и АО "Архангельский траловый флот".

"По поручению губернатора Архангельской области мы уже более года занимаемся формированием НОЦ "Российская Арктика: новые материалы, технологии и методы исследования". Ключевым направлением проекта являются судостроение и морская арктическая техника. Ранее мы подписали соглашение с предприятиями Объединенной судостроительной корпорации. Центральный научно-исследовательский институт конструкционных материалов "Прометей" национального исследовательского центра "Курчатовский институт", безусловно, является ведущей научной организацией в этой отрасли знаний, и без этого участника нам не обойтись, если мы хотим стать лидерами", - приводит пресс-служба слова ректора САФУ Елены Кудряшовой.

Она также отметила, что совместно с НИИ "Прометей" САФУ будет готовить специалистов в области материаловедения, участвовать в технологических и инновационных проектах.

Директор ВНИИРО Кирилл Колончин, в свою очередь, подчеркнул, что соглашение открывает новые возможности для исследований северных морей и даже Антарктики, а их результаты будут способствовать развитию рыбопромышленной отрасли и помогут в реализации экологических проектов.