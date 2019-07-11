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РИА Новости
Архангельская область

Рыбопромышленники и ученые поддержали создание в Архангельске НОЦ

Вчера, 14:09
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АРХАНГЕЛЬСК, 11 июл - РИА Новости. Рыбопромышленники и руководители профильных научных организаций, участвующие в работе проходящего в Петербурге международного рыбопромышленного форума, поддержали создание в Архангельске научно-образовательного центра (НОЦ), который будет специализироваться на разработке новых материалов, технологий и методов исследования Арктики, сообщает пресс-служба правительства Архангельской области.
Базой для НОЦ станет Северный (Арктический) федеральной университет. В рамках деловой программы МРФ-2019 при поддержке правительства области вуз заключил ряд важных соглашений. В частности, о своем участии в проекте заявили Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии (ВНИИРО), ГУП "Центральный научно-исследовательский институт конструкционных материалов "Прометей" - НИЦ "Курчатовский институт" и АО "Архангельский траловый флот".
"По поручению губернатора Архангельской области мы уже более года занимаемся формированием НОЦ "Российская Арктика: новые материалы, технологии и методы исследования". Ключевым направлением проекта являются судостроение и морская арктическая техника. Ранее мы подписали соглашение с предприятиями Объединенной судостроительной корпорации. Центральный научно-исследовательский институт конструкционных материалов "Прометей" национального исследовательского центра "Курчатовский институт", безусловно, является ведущей научной организацией в этой отрасли знаний, и без этого участника нам не обойтись, если мы хотим стать лидерами", - приводит пресс-служба слова ректора САФУ Елены Кудряшовой.
Она также отметила, что совместно с НИИ "Прометей" САФУ будет готовить специалистов в области материаловедения, участвовать в технологических и инновационных проектах.
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Директор ВНИИРО Кирилл Колончин, в свою очередь, подчеркнул, что соглашение открывает новые возможности для исследований северных морей и даже Антарктики, а их результаты будут способствовать развитию рыбопромышленной отрасли и помогут в реализации экологических проектов.
"Для нас это еще одна возможность поделиться знаниями и умениями, а также привлечь наших уважаемых коллег к тому, чтобы обеспечить прорыв в деле изучения Арктики. В этом году стартовала новая экспедиция "Трансарктический переход". Она вышла с Дальнего Востока и будет работать, в том числе, и в акватории Архангельской области. Рассчитываю, что следующий такой проект будет реализован уже с участием сотрудников и студентов САФУ. Мы также будем рады пригласить коллег из вашего университета принять участие в экспедиции по исследованию Антарктики", - цитирует пресс-служба Колончина.
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