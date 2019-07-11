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РИА Новости

Премьер-министр Финляндии рассказал о стремлении вести диалог с Россией

Вчера, 13:59
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПремьер-министр Финляндии Антти Ринне на саммите ЕС в Брюсселе. 20 июня 2019
Премьер-министр Финляндии Антти Ринне на саммите ЕС в Брюсселе. 20 июня 2019
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Премьер-министр Финляндии Антти Ринне рассказал в интервью изданию Handelsblatt о стремлении вести диалог с Россией и развивать сотрудничество с РФ в сфере экологии.
"У нас есть общая линия в отношении России, и мы, без сомнения, будем ее придерживаться. В то же время мы хотим вести диалог с Россией и, например, сотрудничать по вопросам экологии", - отметил Ринне, отвечая на вопрос, нуждается ли ЕС в новой политике в отношении России.
Премьер добавил, что предложил канцлеру Германии Ангеле Меркель более тесное сотрудничество по вопросам экологии между прибрежными государствами Балтийского моря. "Я надеюсь, что это также поможет установить доверие между Россией и ЕС", - заявил премьер.
Ринне также выразил надежду, что в итоге ЕС сможет нормализовать сотрудничество с Россией, отметив, что это произойдет только после выполнения минских договоренностей.
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Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.
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ЕвросоюзАнгела МеркельГерманияФинляндияРоссияВ мире
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