Движение по Осташковскому шоссе открыли после пожара на ТЭЦ

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Движение по Осташковскому шоссе, перекрытое из-за пожара на ТЭЦ в Мытищах, открыто в оба направления, сообщает Центр организации дорожного движения на своей странице в Движение по Осташковскому шоссе, перекрытое из-за пожара на ТЭЦ в Мытищах, открыто в оба направления, сообщает Центр организации дорожного движения на своей странице в Twitter

"Движение по Осташковскому шоссе открыто в оба направления", - говорится в сообщении.

Ранее министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области сообщало, что движение на четырех шоссе затруднено на территории ТЭЦ-27 в подмосковных Мытищах, стоит искать пути объезда по Липкинскому и Алтуфьевскому шоссе. Было перекрыто движение на Осташковском шоссе с 0 километра от МКАД, также сообщалось, что движение затруднено на участках Осташковского, Волковского, Ярославского шоссе и Олимпийского проспекта в Мытищах.

Ранее в пресс-службе регионального главка МЧС РФ сообщили, что в четверг на территории ТЭЦ-27 в Мытищах загорелась газовая станция высокого давления. По последним данным, пожар локализован на 800 квадратных метрах, пострадали 11 человек.