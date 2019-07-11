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РИА Новости

Движение по Осташковскому шоссе открыли после пожара на ТЭЦ

Вчера, 13:58
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© РИА Новости / Перейти в фотобанкПожар на территории Северной ТЭЦ в Мытищах
Пожар на территории Северной ТЭЦ в Мытищах
© РИА Новости
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Движение по Осташковскому шоссе, перекрытое из-за пожара на ТЭЦ в Мытищах, открыто в оба направления, сообщает Центр организации дорожного движения на своей странице в Twitter.
"Движение по Осташковскому шоссе открыто в оба направления", - говорится в сообщении.
Ранее министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области сообщало, что движение на четырех шоссе затруднено на территории ТЭЦ-27 в подмосковных Мытищах, стоит искать пути объезда по Липкинскому и Алтуфьевскому шоссе. Было перекрыто движение на Осташковском шоссе с 0 километра от МКАД, также сообщалось, что движение затруднено на участках Осташковского, Волковского, Ярославского шоссе и Олимпийского проспекта в Мытищах.
Ранее в пресс-службе регионального главка МЧС РФ сообщили, что в четверг на территории ТЭЦ-27 в Мытищах загорелась газовая станция высокого давления. По последним данным, пожар локализован на 800 квадратных метрах, пострадали 11 человек.
Пожар на территории Северной ТЭЦ в Мытищах
Вчера, 13:53
Одного человека госпитализировали при пожаре на ТЭЦ в Мытищах
ТЭЦ-27 (ранее называлась "Северная ТЭЦ") обеспечивает электричеством и теплом часть жителей Северного и Северо-Восточного округов Москвы, а также самих Мытищ. В качестве топлива использует природный газ. ТЭЦ начали строить в 1987 году, это самая новая электростанция, снабжающая электричеством Москву. В 2000-х на станции построили два новых энергоблока.
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