Сценарист "Джона Уика" присоединился к создателям киновселенной Marvel

Себастиан Стэн в фильме "Первый мститель: другая война"

Себастиан Стэн в фильме "Первый мститель: другая война"

© Zade Rosenthal/ Marvel Studios Себастиан Стэн в фильме "Первый мститель: другая война"

МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Сценарист франшизы "Джон Уик" Дерек Колстад присоединился к работе над мини-сериалом Marvel "Сокол и Зимний солдат", . Сценарист франшизы "Джон Уик" Дерек Колстад присоединился к работе над мини-сериалом Marvel "Сокол и Зимний солдат", сообщает The Wrap.

Себастиан Стэн и Энтони Маки исполнят в новом сериале роли Баки Барнса (он же Зимний солдат) и Сэмюэля Уилсона (Сокола) соответственно.

Предполагается, что новый проект расскажет, как Сокол справится с миссией, возложенной на него Капитаном Америкой, который в конце фильма "Мстители: Финал" передает ему свой щит.

Переговоры об участии в сериале ведут Эмили Ванкэмп и Даниэль Брюль. Возможно, они снова сыграют агента Шэрон Картер и полковника Гельмута Земо.