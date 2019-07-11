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РИА Новости
Культура

Сценарист "Джона Уика" присоединился к создателям киновселенной Marvel

Вчера, 14:01
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© Zade Rosenthal/ Marvel StudiosСебастиан Стэн в фильме "Первый мститель: другая война"
Себастиан Стэн в фильме Первый мститель: другая война
© Zade Rosenthal/ Marvel Studios
Себастиан Стэн в фильме "Первый мститель: другая война"
МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Сценарист франшизы "Джон Уик" Дерек Колстад присоединился к работе над мини-сериалом Marvel "Сокол и Зимний солдат", сообщает The Wrap.
Себастиан Стэн и Энтони Маки исполнят в новом сериале роли Баки Барнса (он же Зимний солдат) и Сэмюэля Уилсона (Сокола) соответственно.
Предполагается, что новый проект расскажет, как Сокол справится с миссией, возложенной на него Капитаном Америкой, который в конце фильма "Мстители: Финал" передает ему свой щит.
Переговоры об участии в сериале ведут Эмили Ванкэмп и Даниэль Брюль. Возможно, они снова сыграют агента Шэрон Картер и полковника Гельмута Земо.
Мини-сериал будет состоять из шести частей. Премьера намечена на август 2020 года.
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