Рада ратифицировала соглашение о ЗСТ с Израилем

КИЕВ, 11 июл - РИА Новости. Парламент Украины на заседании в четверг ратифицировал соглашение о создании зоны свободной торговли (ЗСТ) с Израилем, такое решение со второй попытки поддержали 230 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.

Украина и Израиль 21 января подписали соглашение о зоне свободной торговли. При этом в украинской ассоциации поставщиков торговых сетей считают, что сотрудничество с Израилем в условиях ЗСТ будет невыгодно для Украины из-за жестких условий выхода на израильский рынок.