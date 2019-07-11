Рада ратифицировала соглашение о ЗСТ с Израилем

КИЕВ, 11 июл - РИА Новости. Парламент Украины на заседании в четверг ратифицировал соглашение о создании зоны свободной торговли (ЗСТ) с Израилем, такое решение со второй попытки поддержали 230 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.
Украина и Израиль 21 января подписали соглашение о зоне свободной торговли. При этом в украинской ассоциации поставщиков торговых сетей считают, что сотрудничество с Израилем в условиях ЗСТ будет невыгодно для Украины из-за жестких условий выхода на израильский рынок.
По данным МЭРТ Украины, ратификация соглашения о ЗСТ позволит завершить внутригосударственные процедуры, необходимые для того, чтобы соглашение вступило в силу. По словам вице-премьера страны Степана Кубива, соглашение открывает новые возможности для модернизации промышленного производства на Украине, увеличится приток израильских инвестиций в АПК, высокотехнологичные сектора, ІТ. Для 80% промышленных товаров будут отменные ввозные пошлины в Израиль, добавил Кубив.