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РИА Новости

Угроз для жизнеобеспечения Москвы из-за пожара на ТЭЦ в Мытищах нет

Вчера, 13:34
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© Фото : ГУ МЧС России по Московской областиПожар на территории Северной ТЭЦ в Мытищах
Пожар на территории Северной ТЭЦ в Мытищах
© Фото : ГУ МЧС России по Московской области
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Угроз для жизнеобеспечения Москвы в связи с пожаром на территории ТЭЦ в Мытищах нет, подача тепла и электроэнергии проходит в штатном режиме, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.
"Угроз для жизнеобеспечения Москвы нет. Подача тепла и электроэнергии проходит в штатном режиме. Все оперативные службы города находятся на месте проведения работ", - говорится в сообщении.
Пожар на территории Северной ТЭЦ в Мытищах
Вчера, 13:21
"Был сильный запах газа". Очевидцы рассказывают о пожаре на ТЭЦ в МытищахПлощадь пожара на газовой станции в Мытищах увеличилась в четыре раза, но факел уже потушен, сообщили в экстренных службах. Очевидцы пожара в эфире радио Sputnik рассказали о том, что происходит.
Ранее в пресс-службе регионального главка МЧС РФ сообщили, что в четверг на территории ТЭЦ-27 в Мытищах загорелась газовая станция высокого давления. Пожар локализован на 800 квадратных метрах. Пострадали 11 человек.
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Пожар на ТЭЦ в МытищахМоскваМытищиПроисшествия
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