Угроз для жизнеобеспечения Москвы из-за пожара на ТЭЦ в Мытищах нет

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Угроз для жизнеобеспечения Москвы в связи с пожаром на территории ТЭЦ в Мытищах нет, подача тепла и электроэнергии проходит в штатном режиме, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.
"Угроз для жизнеобеспечения Москвы нет. Подача тепла и электроэнергии проходит в штатном режиме. Все оперативные службы города находятся на месте проведения работ", - говорится в сообщении.
Ранее в пресс-службе регионального главка МЧС РФ сообщили, что в четверг на территории ТЭЦ-27 в Мытищах загорелась газовая станция высокого давления. Пожар локализован на 800 квадратных метрах. Пострадали 11 человек.