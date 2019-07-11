В Москве не зафиксировали загрязнения воздуха из-за пожара на ТЭЦ в Мытищах

"Был сильный запах газа". Очевидцы рассказывают о пожаре на ТЭЦ в Мытищах Площадь пожара на газовой станции в Мытищах увеличилась в четыре раза, но факел уже потушен, сообщили в экстренных службах. Очевидцы пожара в эфире радио Sputnik рассказали о том, что происходит.