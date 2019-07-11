В лагере под Липецком ребенок получил травму глаза

ВОРОНЕЖ, 11 июл - РИА Новости. Полиция выясняет обстоятельства, при которых девятилетняя девочка получила травму глаза в детском оздоровительном лагере в Липецкой области, сообщает в четверг управление МВД по региону.

"По предварительной версии, происшествие имело место днем 9 июля 2019 года на территории лагеря в Добровском районе. Группа подростков играла рядом с жилым корпусом. Во время игры 9-летняя девочка пожаловалась на боль в глазу, после чего она обратилась в медпункт лагеря", - говорится в сообщении.

Как сообщает интернет-издание GOROD48 , ссылаясь на слова отца девочки, ребенку попали брошенной палкой в глаз. Бабушка ребенка, работающая в лагере фельдшером, сама отвезла внучку в больницу в Липецк. Там девочке сделали операцию. Со слов отца ребенка, прогнозы врачей по сохранению зрения неутешительные. В свою очередь руководство лагеря, по данным GOROD48, заявляет о несчастном случае: сухую ветку, которая попала в глаз ребенку, по их данным, сорвал ветер.

"Руководством УМВД России по Липецкой области взято под личный контроль проведение проверки обстоятельств получения травмы 9-летней девочкой в загородном оздоровительном лагере Добровского района. Проведение проверочных мероприятий поручено начальнику подразделения по делам несовершеннолетних ООДУУПиПДН УМВД России по Липецкой области подполковнику полиции И.А. Селезневой", - сообщает управление МВД.